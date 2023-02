La contestazione dei tifosi del Valencia che invocano le dimissioni di Peter Lim (El Pais)

Per 19 minuti fuori dallo stadio gridano “Peter, go now”. “I 19 minuti in tribuna non ci regaleranno nulla; Lim, invece, ci porterà in seconda divisione”

“Il Mestalla trasformato in una grande tanica di benzina in procinto di andare in combustione.” È questo il paragone usato da El Pais per spiegare la furia dei tifosi del Valencia, intenzionati a protestare veemente contro la dirigenza del club, o meglio contro l’azionista di maggioranza, Peter Lim.

Scrive il quotidiano spagnolo che “la piattaforma Vcf Libertad, con il supporto di gran parte degli spalti, intende svuotare lo stadio nei primi minuti della partita contro l’Athletic come denuncia contro la dirigenza del massimo azionista.”

I 19 minuti durante i quali i tifosi non entreranno all’interno del Mestalla hanno un significato simbolico:

“Questo minuto è iconico a Mestalla da quando Libertad VCF, il gruppo di opposizione più fantasioso e indisciplinato di Lim, ha deciso di impostarlo in modo che gli spalti cantassero “Peter, go now” per esattamente 60 secondi, il 7 novembre 2021 nella partita contro Atlético de Madrid. Il minuto 19 ricorda l’anno di fondazione del club, il 1919. L’iniziativa ha avuto un tale seguito che la piattaforma ha deciso di ripeterla in ognuna delle partite giocate dalla squadra al Mestalla. Da allora, al 19′, gli spalti hanno alzato alcuni cartellini gialli con lo slogan: ‘ Lim Go Home’ e tuonano contro il padrone del circolo.”

Chiaro che l’iniziativa punta ad avere un forte impatto mediatico piuttosto che un vero cambio ai vertici del club. I tifosi del Valencia sono convinti che questi minuti fuori dallo stadio non incidano tanto sulla partita quando nel club c’è un presidente che li sta lentamente trascinando nella categoria inferiore.

«I 19 minuti in tribuna non ci regaleranno nulla; Lim, invece, ci porterà in seconda divisione. Ci stiamo avvicinando all’orlo dell’abisso. Non c’è tempo. Se avessi 19 minuti da dedicare a qualcosa, preferirei costringere Peter Lim ad andarsene piuttosto che sostenere la squadra dagli spalti. L’immagine di un Mestalla vuoto mette Lim alle corde; dobbiamo portarlo a una situazione limite».

