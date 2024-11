Manfredi: «Valuteremo insieme al Napoli il centro sportivo a Bagnoli»

A Tv Play: «È un lavoro che facciamo insieme, però con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell’area»

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha parlato della possibilità di un nuovo centro sportivo per il Napoli nell’area di Bagnoli. «La destinazione ormai è chiara di tutti quelli che sono i progetti di Bagnoli che ci aprono alle decisioni sul futuro di quell’area», ha dichiarato il Primo Cittadino ai microfoni di Tv Play.

Il Sindaco Manfredi apre alla possibilità del Centro Sportivo della @sscnapoli a Bagnoli per la prima volta pic.twitter.com/kw0kj5Sfti — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) May 3, 2024

Manfredi: «La vocazione sportiva è una vocazione importante»

«La vocazione sportiva è una vocazione importante. Deve essere uno sport sia per i cittadini che aspettano da tempo di avere un grande polmone fruibile e libero per lo sport, ma anche per creare una serie di iniziative con federazioni nazionali con cui stiamo discutendo. Si valuterà anche l’opzione del centro sportivo del Calcio Napoli, è un lavoro che facciamo insieme, però con una logica di programmazione e di visione complessiva e integrata dell’area di Bagnoli».

Lettera sul De Laurentiis visionario per Bagnoli (e risposta del Napolista con un po’ di memoria storica)

Gentilissimo Marinelli, nel 2012, il 29 febbraio, sul Napolista scrissi un articolo che titolammo così: “E allora se devo sognare io sogno lo stadio a Bagnoli”. Con sommario: “Poi mi sveglio e scommetto quello che volete sull’opzione che nulla accadrà, che tra cinque anni il nostro grande Napoli starà ancora giocando in un San Paolo fatiscente”.

Ovviamente fummo facili profeti. Per la serie ci piace vincere facile. Anche allora, nel 2012, si parlava di stadio. Per cui io sarei anche d’accordo con lei. Lo ero allora. Ma era il 2012. E dal 2012 al 2024 non mi pare di aver ascoltato una parola in merito (ossia lo stadio Bagnoli) da parte di De Laurentiis. Solo lo sciocchezzaio che ben conosciamo. Un presidente visionario (e lui certamente lo è stato in tanti ambiti) in dodici anni avrebbe lavorato per l’ipotesi Bagnoli. Si sarebbe informato politicamente. Avrebbe commissionato un progetto. In poche parole, avrebbe lavorato all’idea. Che è atteggiamento ben diverso dal rilasciare dall’oggi al domani un paio di interviste tv in cui dichiara che porterà i tifosi via mare allo stadio.

