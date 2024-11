Gli infortuni hanno condizionato i risultati. Il fatto che non giocherà in Europa può aiutare la squadra la prossima stagione.

A De Zerbi conviene restare al Brighton. L’anno prossimo avrà l’occasione di riscattarsi (Telegraph)

De Zerbi è uno dei nomi al centro del mercato allenatori, ma il suo futuro non è ancora chiaro. L’italiano potrebbe restare al Brighton e riscattare una brutta stagione.

Le domande sul suo futuro ormai sono da prassi. Lo spiega il “Telegraph“, che riporta alcune dichiarazioni di ieri fatte dal tecnico italiano sul futuro.

Quando Roberto De Zerbi si è seduto dietro ad un microfono all’Amex Stadium martedì sera, davanti a una stanza piena di tifosi del Brighton, deve aver capito che era solo questione di tempo prima che gli venisse chiesto del suo futuro.

E infatti così è stato. Gli hanno chiesto: “Le speculazioni sul tuo futuro hanno influenzato te e la tua motivazione?”

La sua rispsota è stata quella di fermarsi qualche secondo, prendere fiato e poi porre a sua volta una domanda:

«Vuoi la verità?». Domanda che ha catturato l’attenzione di tutti.

De Zerbi: «Se mi sentirò felice al Brighton, nessuna squadra mi porterà viva»

«Non sto lavorando per la mia carriera- ha continuato– Sto lavorando per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro a Brighton, non c’è una squadra che potrà prendermi».

«Ma se non sono felice al mattino, se non sento la motivazione per lavorare come la scorsa stagione o questa, le cose possono cambiare, perché non sono in grado di dare il massimo. Penso che se riesco a dare il massimo posso spingere i giocatori. Altrimenti è dura. Perché non posso cambiare la mia faccia. Se non credo o sento qualcosa di forte, più del calcio, più di un lavoro, per me è dura».

Parole che non hanno rassicurato molto chi lo sostiene, ma, come sottolinea il Telegraph, “non era questo il punto. Il messaggio di De Zerbi è che non sta progettando un addio. Non sta progettando un nuovo lavoro. Non sta cercando di salire sulla scala, usando Brighton come gradino. È tutto molto più semplice di così: se De Zerbi è felice, De Zerbi resta”.

E secondo il quotidiano inglese, a De Zerbi converrebbe restare. “Non molto tempo fa sembrava inevitabile che una squadra più grande si muovesse per De Zerbi. Con l’avvicinarsi dell’inverno alla primavera, si sono aperti posti vacanti a Liverpool, Barcellona e Bayern Monaco. A poco a poco, però, questi ruoli si stanno riempiendo. Arne Slot va al Liverpool, Xavi Hernandez resta al Barcellona e il Bayern finora ha dato priorità a opzioni alternative.

Ormai è del tutto possibile che De Zerbi rimanga dov’è. E se dovesse iniziare a pensare in modo più strategico, o a “lavorare per la carriera”, come dice lui, potrebbe addirittura arrivare alla conclusione che restare al Brighton per un altro anno potrebbe essere la decisione migliore da prendere.

Perché? Perché questa stagione ha avuto una spirale terribile, in gran parte a causa degli infortuni, e di conseguenza i suoi risultati sono peggiorati. In Premier League, il Brighton ha vinto solo una volta nelle ultime nove partite. Il fatto che non giocherà in Europa può aiutare la squadra la prossima stagione.

Fondamentalmente, per De Zerbi come allenatore e per la società tutta, ci sono buone ragioni per credere che la prossima stagione sarà molto più divertente.

ilnapolista © riproduzione riservata