Il Milan lo scarica e Lopetegui si consola con il West Ham (Guardian)

L’accordo tra il West Ham e Lopetegui è molto vicino. Tutto potrebbe essere risolto già la prossima settimana

Sfumato l’accordo con il Milan, Lopetegui si consola subito con il West Ham. Secondo quanto riporta il Guardian, l’allenatore spagnolo avrebbe trovato l’accordo con il club inglese. L’annuncio potrebbe arrivare già settimana prossima.

Lopetegui, vicina la firma con il West Ham

Scrive il Guardian:

“Il West Ham è vicino a trovare un accordo con Julen Lopetegui come nuovo allenatore. Le trattative con lo spagnolo si stanno intensificando. Il West Ham ha fatto due diligence sullo spagnolo, che è non è più in corsa per il Milan. Se la trattativa si concludesse con successo, tutto potrebbe essere risolto la prossima settimana. Lopetegui ha impressionato David Sullivan, il comproprietario del club“.

Che ha fatto ai tifosi del Milan? El Mundo racconta la sua “autodistruzione” del 2018

“Non sapremo mai se Julen Lopetegui è un buon allenatore oppure no”. Comincia così un pezzo del Mundo di ben quattro anni fa. Quattro anni prima che il prossimo non-allenatore del Milan fosse licenziato dai tifosi prima ancora di firmare il contratto. Una stortura ambientale quasi incredibile, ma non inedita. In quel vecchio articolo Orfeo Suarez spiega – in parte – perché Lopetegui è un allenatore un po’ sfortunato. Il titolo del pezzo è “Lopetegui: autodistruzione in 139 giorni”.

C’è stato un momento, nella sua carriera, in cui s’è ritrova a guidare la nazionale Spagnola al Mondiale del 2018, e ha già firmato per prendere in mano dopo il Real Madrid delle tre Champions consecutive di Zidane. La Federazione Spagnola (leggi Rubiales, sì: quel Rubiales) lo esonera a due giorni dal Mondiale. Lui piange, letteralmente. Andrà malissimo anche al Real.

