Napoli, Juan Jesus ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra

Il report dell’allenamento odierno. Il Napoli continua la preparazione in vista della partita contro l’Udinese. Oggi si è fermato Juan Jesus, il brasiliano ha svolto solo lavoro personalizzato in palestre. Continua il recupero di Zielinski e Gollini. Il centrocampista ha svolto terapie, il portiere metà allenamento in gruppo e metà personalizzato in campo.

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e partitina a tema. Juan Jesus ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Gollini ha svolto metà della seduta in gruppo e metà lavoro personalizzato in campo. Terapie per Zielinski”.

Calzona non voleva che i calciatori andassero all’anteprima del film scudetto (Gazzetta)

Ieri sera c’è stata la premiere di “Sarò con te“, il film sullo scudetto vinto dal Napoli. Hanno partecipato all’anteprima anche i calciatori del Napoli, che hanno rischiato di non esserci per volontà di Calzona.

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti (il più acclamato all’arrivo dai tifosi in attesa fuori dal cinema) si sono goduti insieme l’anteprima alla stampa e allo staff nel cuore della città, per un prodotto destinato a diventare anche una serie tv: «Nella serie ci saranno ulteriori tre ore, e una cosa meravigliosa sugli ultimi giorni di Spalletti» ha rivelato il co-producer Andrea Cini. Emozionato il tecnico: «Non mi stancherò mai di guardare la bellezza che questi ragazzi hanno fatto, perché si sa bene che i protagonisti di quello che è successo sono loro. Il regista ha detto che io sono stato il grande protagonista? Ha sbagliato, perché si vede sempre che i protagonisti sono i calciatori. Se questo docufilm dovesse gareggiare per gli oscar, gli attori protagonisti sarebbero loro».

