Da Rivista Undici. Se De Laurentiis avesse dato retta ai tifosi, non avrebbe mai vinto lo scudetto. Gli esempi sono tanti eppure l’umore dei tifosi pesa e conta

Lopetegui e non solo, verrà il giorno in cui le sostituzioni saranno decise col televoto

Se chiedessero a noi di scrivere una serie tv sul calcio nel 2045, non ci lasceremmo sfuggire l’opportunità di immaginare un mondo in cui le partite durano trenta minuti (come il recupero di Udinese-Roma) ma con la possibilità di arrestare il gioco una o due volte per dar vita allo show nello show: le sostituzioni decise per volontà popolare. Con tanto di presentatore che gestisce il pathos. Ogni spettatore si collega all’app e vota. La puntata della serie tv potrebbe includere la polemica sulla possibilità di estendere il voto ai tifosi che non sono allo stadio. Il pericolo non va sottovalutato: se dovesse finire come a Sanremo in epoca Geolier, rischieremmo ogni partita ricorsi al Tar e interventi delle svariate associazioni di consumatori.

Ma torniamo al focus dell’articolo e abbandoniamo il fantascenario. Lo spunto ce lo offre la realtà dei nostri giorni. O quantomeno le cronache. Che hanno raccontato dell’improvviso dietrofront del Milan per Lopetegui. Sembrava l’allenatore designato per il post Pioli. Poi però – almeno questa è la narrazione – c’è stata l’insurrezione social che ha portato anche all’hashtag Nopetegui. Da qui il passo indietro del club. Meglio di no. Meglio non cominciare il nuovo corso in un clima ostile. Che il racconto sia fedele o meno alla realtà (e in quali percentuali lo sia), ci interessa relativamente. Ci appassiona di più il tema di fondo. Qual è il ruolo dei tifosi? Quanto incidono? Soprattutto in una squadra che si identifica con un luogo, con una città. Vanno trattati esclusivamente come clienti, oseremmo dire come utilizzatori finali, oppure vanno considerati come se fossero piccoli azionisti? (segue su Rivista Undici).

