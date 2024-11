Tra il Napoli e Conte si tratta ancora. Il suo arrivo non è da escludere (Dazn)

Lo scrive su X Orazio Accomando: «Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli»

Tra il Napoli e Conte questa mattina sembrava tutto finito. C’è distanza tra le richieste dell’allenatore e l’offerta di De Laurentiis. Tuttavia Dazn lascia ancora aperta qualche speranza. Secondo quanto scrive il giornalista Orazio Accomando, club e allenatore starebbero ancora trattando. Conte rimane la prima scelta e il suo arrivo a Napoli non si può ancora escludere definitivamente. Sullo sfondo rimangono in ordine Pioli, Gasperini e Italiano.

La trattativa tra Conte e il Napoli è ancora aperta

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, su X:

«Conte-Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte».

#Conte–#Napoli, si tratta ancora. Dialogo che prosegue e Conte resta la prima scelta del Napoli. Il suo arrivo non è assolutamente da escludere. Restano in corsa anche i profili di Pioli, Gasperini e Italiano, in caso di mancato accordo con Conte. https://t.co/Z9LmEjAHjS — Orazio Accomando (@OAccomando91) May 3, 2024

Conte, l’offerta di De Laurentiis non soddisfa le sue richieste

L’ipotesi Conte sulla panchina del Napoli è sempre più lontana. Le trattative hanno subito una frenata per motivi economici: l’offerta di De Laurentiis non corrisponde alle richieste dell’ex Tottenham.

Lo scrive Marco Giordano su X:

Aggiornamento Napoli. La frenata alle trattative tra il club e Antonio Conte è legata a motivi economici: c’è distanza tra domanda dell’allenatore e offerta di De Laurentiis.

Secondo quanto riferito da Rai Sport, ci sono stati nuovi contatti tra il club azzurro e l’entourage di Vincenzo Italiano. A meno di colpi di scena, Antonio Conte non siederà sulla panchina azzurra nella prossima stagione. Il tecnico della Fiorentina era già tra i papabili nomi per il club di De Laurentiis.

ilnapolista © riproduzione riservata