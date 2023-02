Valencia, il presidente: «Gattuso non si sentiva in grado di far reagire la squadra, perciò ha lasciato» 

In conferenza: «È stata una questione di sensibilità, abbiamo accettato la sua decisione. Il mercato non c’entra niente»

Il presidente del Valencia, Layhoon Chan, e il direttore sportivo del club, Miguel Ángel Corona, hanno parlato in conferenza stampa smentendo che l’addio di Gennaro Gattuso alla panchina della squadra spagnola sia stato motivato dalla mancanza di acquisti nel mercato invernale. Hanno dichiarato che il tecnico ha semplicemente esposto la sua sensazione di non poter aiutare in alcun modo la squadra ad uscire dalla situazione in cui si trovava.

«La decisione che abbiamo preso di comune accordo non ha nulla a che fare con la firma o meno di giocatori. Gattuso è una persona molto vicina a noi, molto diretto, onesto. Lunedì ci ha chiesto un incontro e mi ha detto che gli acquisti non c’entrano niente».

Chan ha raccontato di un incontro durato quattro ore, lunedì pomeriggio, in cui insieme a Gattuso ha analizzato la situazione cercando di convincerlo a restare, ma poi si è dovuto arrendere di fronte alla sua fermezza. Corona ha dichiarato:

«Ha molta personalità, è diretto e onesto. È stata una questione di sensibilità e percezioni, riguardante la deriva che aveva preso la squadra e la percezione della possibilità di cambiare i risultati. Non è stato un gettare la spugna, ma una questione di sentimenti. È stato molto chiaro nell’analisi. E’ stata una decisione presa di comune accordo. C’è stata sintonia con il mister per quanto riguarda la valutazione dei giocatori. Non ci ha trasmesso malumori. La sintonia è stata mantenuta fino alla fine. L’addio è stato triste. Abbiamo condiviso tanto e riso e sofferto molto fino alla fine».

Corona ha aggiunto:

«Abbiamo esaminato molte operazioni, alcune non hanno alzato il livello, altre non abbiamo potuto affrontarle a causa dei limiti finanziari che abbiamo. È stato deciso di non fare acquisti ma crediamo nella nostra squadra. Pensiamo che sia in un brutto momento ma non dubitiamo della sua qualità. Crediamo che la squadra abbia il livello per ottenere risultati migliori di quelli ottenuti ultimamente. È qualcosa che abbiamo già visto all’inizio della stagione. I nostri limiti con il ‘fair play’ non ci hanno permesso di alzare il livello della rosa».

Ancora Corona:

«Con le possibilità finanziarie che avevamo non potevamo migliorare. E questo non cambia senza Gattuso o le possibilità di mercato. Quelli che costano continuano a costare e quelli che non hanno alzato il livello non contano neanche».

Corona ha parlato anche della protesta dei tifosi. Ha detto di comprendere la loro insoddisfazione, ma ha anche aggiunto che ogni giorno dà l’anima per il club.

Chan ha anche dichiarato che il maggiore azionista del club, Peter Lim,

«non ha alcuna intenzione di vendere il club e non contempla uno scenario in seconda divisione. Quella possibilità non è stata messa sul tavolo, né quell’idea è circolata; infatti, Lim ha messo suo figlio nel consiglio di amministrazione. Non abbiamo avuto alcuna offerta credibile né stiamo aspettando o cercando un’offerta per il club. Non nego che ci siano dei problemi, ma non siamo tipi da scappare. Siamo qui da otto anni e non sta a noi vendere e andarcene di fronte a una difficoltà».

In conferenza stampa ha parlato anche il nuovo allenatore del Valencia, Voro. Ha confermato che resterà fino a fine stagione. E si è detto fiducioso sulla qualità della squadra:

«Abbiamo giocatori giovani e di talento e questo non è un problema. La cosa che mi dà più speranza è vederli competere e vederli allenarsi. Non c’è rottura dello spogliatoio, i giocatori non erano contro l’allenatore. Nulla deve essere riparato. Quello che ho detto loro è che abbiamo bisogno del loro sforzo, del loro impegno e di ciò che il club richiede».