Il Napoli ha contattato l’agente di Vitor Roque, attaccante del Barcellona (El Mundo Deportivo)

Da giorni si parla del futuro di Vitor Roque. Attaccante del Barça arrivato a gennaio dal Brasile che ultimamente sta trovando poco spazio. Xavi non sembra nemmeno intenzionato a regalare più di qualche chance al giovane brasiliano. Per questo si parla del suo futuro lontano da Barcellona, almeno in prestito. Tra le papabili squadre che potrebbero interessarsi al giovane attaccante c’è il Napoli. Secondo il Mundo Deportivo, il club di De Laurentiis ha contattato l’entourage del giocatore per informazioni.

Il Barça cerca una soluzione per Vitor Roque

Scrive el Mundo Deportivo:

“Il calcio europeo attende i piani del Barcellona per la prossima stagione. In questo senso uno dei nomi che sta facendo parlare è quello di Vitor Roque. Il Barça sta prendendo in considerazione un prestito per la prossima stagione se non riesce a tesserarlo per mancanza di fair play. Diversi club si sono interessati a lui situazione. Manchester United, Napoli, Nizza e Olympique Lione hanno contattato il suo agente per conoscere la situazione di Vitor Roque. Questi club si uniscono all’interesse di Siviglia e Betis. Il giocatore prenderebbe in considerazione l’idea di andare in prestito in accordo con il club solo se continuasse a vedere che non potrà avere posto nel Barça a breve termine“.

David accetterebbe il Napoli anche senza Champions, il Lille non scende sotto i 50 milioni (Gazzetta)

Il Napoli, con l’addio di Osimhen, cerca un attaccante. Il futuro del nigeriano è già scritto, il suo addio porterà nelle casse di De Laurentiis circa 150 milioni. Soldi da reinvestire subito nel successore di Victor. Per la Gazzetta si tratta di David, disposto a vestire azzurro anche senza Champions. Il Lille però spara alto: servono 50 milioni. De Laurentiis a lavoro per abbassare il prezzo. Si valutano però anche le alternative. Scrive la Gazzetta:

“David resta il primo obiettivo dalla scorsa estate, quando Osi sembrava al passo d’addio. Il costo però non crolla, perché c’è già un’asta. Accetterebbe Napoli anche senza Champions, ma De Laurentiis dovrà convincere il Lilla ad abbassare la richiesta di 50 milioni. Le alternative restano Gimenez del Feyenoord e Dovbyk del Girona: anche qui il rischio aste è altissimo, ma il Napoli avrà un tesoretto da oltre cento milioni da spendere sul mercato”.

