Il Psg cercherà di vendere Neymar a mezza Europa, di nuovo (La Parisien)

È ricaduto nelle sue vecchie abitudini, simulazioni comprese. Campos proverà a cederlo, con poche speranze

La lite è solo l’ultima goccia. Che fra Neymar e Campos non scorra buon sangue, è cosa risaputa. Quel che però costringe i media a parlare del brasiliano è sempre l’inespresso potenziale che il giocatore sembra quasi snobbare.

Tra feste di compleanno che durano quanto il carnevale a Rio e comportamenti sopra le righe, Neymar sembra essersi stufato di stare a Parigi, e con lui la dirigenza del Psg.

A scriverlo è le Parisien che fa una semplice constatazione:

“Dopo una prima parte di stagione deliziosa, forse i suoi mesi migliori con il club dal suo arrivo nel 2017, ha continuato a perdersi in campo e forse un po’ fuori forma dal suo ritorno dalla Coppa del Mondo Fifa.”

Il Psg sembra entrato in una sorta di tunnel dove tutti sono colpevoli e tutti innocenti, a tal punto che Sergio Ramos, dopo la lite Neymar-Campos, ha gridato ai suoi di “guardarsi tutti allo specchio”.

Continua il quotidiano francese su Neymar:

“Il nervosismo di Neymar testimonia le sue difficoltà post Mondiali. È ricaduto nelle sue vecchie abitudini, con una simulazione a fine partita che non ha ingannato l’arbitro Clément Turpin.”

E conclude che “il fantasista continua a preoccupare lo staff“. L’epilogo può essere solo uno, e si è già visto una volta: Campos proverà a venderlo in tutta Europa nella speranza che qualcuno accolga le sue richieste economiche:

“Finora hanno vissuto un rapporto sereno (Neymar e Campos, ndr), anche se distante quanto quello che Neymar ebbe con Leonardo, predecessore di Campos. Quest’ultimo rischia di ritrovarsi allo stesso punto della scorsa estate, quando cercò di cederlo a un’Europa disinteressata, consapevole che il calciatore sta calando e che non domina più in campo come prima.“

