Psg in crisi, negli spogliatoi sfiorata la rissa tra Neymar e Campos

Il Psg è sempre più in crisi dopo la sconfitta in casa del Monaco per 3-1. I parigini non riescono a riscattare la sconfitta in Coppa di Francia con OL, ma a dare più preoccupazione è la prestazione in campo. Va bene che attualmente mancano Messi, Mabppé, Verratti, Fabian Ruiz e Vitinha, ma una squadra come quella di Galtier dovrebbe riuscire trovare nuove risorse abbastanza facilmente con la rosa che si ritrova.

Il Psg invece e nervoso, e come rivela L’Equipe, rischia anche di creare un rissa negli spogliatoi. Neymar e Campos, con l’intervento di Marquinhos, hanno avuto un acceso battibecco negli spogliatoi dopo la sconfitta sul campo del Louis II, tanto da sfiorare la rissa. A confermare il momento negativo è stato il tecnico dei capitolini francesi, Galtier, che nel post partita ammette le difficoltà dichiarando:

«Se non fossi preoccupato sarebbe grave. Abbiamo un programma molto fitto e una rosa molto colpita e indebolita, ma siamo preoccupati. Capisco la rabbia dei tifosi, è legittima. Ma in questo momento difficile, noi devo alla sacra unione. Non c’è spazio per il dubbio, c’è un’osservazione sulle circostanze, che non deve essere oscurata».

Il Psg tra due giorni affronterà il Bayern Monaco per l’andata degli ottavi di Champions League al Parco dei Principi e vedendo Neymar e compagni, senza i due fuoriclasse Messi e Mbappé, la qualificazione sarà veramente dura.

