Il Bari vola in Serie B: vittoria con il Cosenza e solo -4 dal Genoa

Le reti di Esposito e Cheddira decidono la partita. Per il giocatore ex Inter è la seconda rete in due partite da quando si è trasferito in Puglia

Il Bari è la vera rivelazione di questo campionato di Serie B. La seconda società di De Laurentiis sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per un possibile piazzamento nella zona play off del campionato cadetto. Con la vittoria di ieri contro il Cosenza, infatti, la squadra di Mignani si porta in terza posizione avvicinandosi prepotentemente al Genoa secondo che dista solo 4 punti e aggancia la Reggina di Inzaghi. Le reti di Esposito e Cheddira hanno deciso la partita contro i calabresi del Cosenza.

Esposito è uno dei capolavori della gestione Polito, direttore sportivo del Bari. Arrivato a gennaio dall’Inter a titolo temporaneo dopo la sfortunata e breve esperienza in Belgio all’Anderlecht, Esposito si sta dimostrando un’arma in più per i pugliesi. Scrive ‘Goal.com‘ delle sue opportunità sprecate negli ultimi anni e del suo esordio a soli 16 anni, quando all’Inter c’era Luciano Spalletti:

“La sua carriera, comunque, è già abbastanza lunga da poter essere “raccontata”: l’esordio con l’Inter, club in cui è cresciuto, a 16 anni, 8 mesi e 12 giorni in Europa League contro l’Eintracht Francoforte, nel marzo del 2019. Merito di Luciano Spalletti e del caso che ha voluto renderlo il più giovane nerazzurro a esordire in una competizione europea, l’Europa League in quel caso.Le esperienze successive sono state un po’ “occasioni mancate”, invece: la SPAL e il Venezia in Serie B, con pochi goal e pochissime emozioni. Solo la promozione conquistata con il Venezia, che però non basta far cambiare idea su di lui”.

Adesso ha preso in mano il Bari grazie a due reti nelle prime due partite. Adesso il Bari può sognare veramente e credere nella promozione nonostante sia una neopromossa.

