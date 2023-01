Il Napoli potrebbe acquistare Cheddira e Caprile dal Bari a gennaio (Gazzetta)

Un affare in famiglia: contratto nel mercato invernale per poi lasciarli entrambi in Puglia fino a fine stagione. Sono valutati 10 milioni ciascuno

Cheddira e Caprile sono i due gioielli del Bari che meglio si stanno mettendo mettendo in mostra in questo campionato di Serie B. La Gazzetta dello Sport, con un articolo firmato da Alfredo Pedullà, sottolinea come il futuro dei due giocatori passi dalle mani del Napoli, visto che appartiene alla famiglia De Laurentiis come il Bari. La società azzurra potrebbe metterli sotto contratto già a gennaio per poi decidere il loro futuro la prossima estate.

Cheddira

Walid Cheddira è il bomber a sorpresa del Bari e della Serie B. Il marocchino passato in sordina come acquisto la scorsa estate ha saputo rendersi protagonista sin dall’inizio arrivando a conquistare una maglia con il Marocco per il Mondiale in Qatar. Profilo che stuzzica molte società soprattutto di Serie A, come Lazio e Torino. Pedullà scrive:

“Per il Bari sono almeno 10 milioni secchi, chi ci ha provato è partito dalla metà non sapendo che De Laurentiis non ha la necessità di cedere. È stato accostato alla Lazio, ma non avrebbe senso fare il vice Immobile a quasi 25 anni (li compirà il 24 gennaio). Che piaccia a Juric non ci sono dubbi e forse al Toro avrebbe maggiori possibilità di agire da titolare, però il discorso non cambia“.

Caprile

Elia Caprile è un classe 2001 che ha trovato a Bari la sua dimensione per esplodere. Il giovane portiere italiano ha saputo imporsi prima e stupire poi con la maglia dei galletti. Le gesta del portiere non sono passate di certo inosservate tanto da attirare sirene anche dall’estero con nomi importanti anche. Il futuro del ragazzo, scrive la Gazzetta, sarà sicuramente roseo:

“Anche in questo caso viaggiamo sui 10 milioni di valutazione, dobbiamo aggiungere che lui e Turati sono i portieri della B destinati a seguire una scia luminosa. Andiamo oltre: se Carnesecchi e Vicario sono i nomi forti in Serie A, la loro eredità potrebbe essere rilevata proprio dai due ragazzi che stanno trascinando rispettivamente Bari e Frosinone”.

La Gazzetta chiude:

“Ma ci sarà tempo, intanto una cosa va ribadita con forza: il futuro di Cheddira e Caprile passa inevitabilmente dall’ultima decisione che sarà esclusivamente del Napoli”.