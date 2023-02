Haller torna al gol dopo il tumore ai testicoli (Video)

Dopo il gol, i compagni corrono da Haller e gli saltano addosso. Lui non ha pensato esultanze particolari, si lascia andare a un semplice gesto delle mani, chiuse a pugno, e poi a un urlo liberatorio.

Sabato da ricordare e da incorniciare per il Borussia Dortmund. Nella larga vittoria contro il Friburgo per 5-1, infatti, c’è anche la firma di Sebastien Haller, tornato in campo il 22 gennaio dopo aver sconfitto per ben due volte un tumore ai testicoli. L’attaccante ivoriano ha ritrovato la via del gol dopo 269 giorni l’ultima volta l’11 maggio 2022, su rigore nel 5-0 dell’Ajax contro l’Heerenveen.

Haller ha segnato di testa, poco dopo il cinquantesimo minuto di gioco, il gol del 3-1 contro il Friburgo. Lo ha fatto nel suo stadio, il Signal Induna Park, ex Westfalen, sotto al celebre “muro giallo” che lo ha sempre sostenuto e incoraggiato. Cross da corner di Guerreiro, testata in rete dell’ivoriano ex Ajax ed Eintracht Francoforte, che batte così Flekken.

Dopo il gol, i compagni corrono da Haller e gli saltano addosso. Lui non ha pensato esultanze particolari, si lascia andare a un semplice gesto delle mani, chiuse a pugno, e poi a un urlo liberatorio.

Qualche settimana fa aveva dichiarato:

«Pensavo tra me e me: perché avere paura? Se qualcosa deve accadere, accadrà. Se hai un po’ di controllo, puoi avere più apprensione, paura, ma… Non avevo altra scelta che fidarmi dei medici, che sono stati eccezionale con me. Dovevo continuare ad essere mentalmente forte, dirmi che con questo atteggiamento avrei superato tutto questo. Ed è anche un po’ una responsabilità come giocatore professionista».

ilnapolista © riproduzione riservata