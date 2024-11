Bayern Monaco, tra i vari nomi per la panchina emerge quello di Rudi Garcia (L’Équipe)

Tra i nomi fatti c’è anche quello di De Zerbi. La pista Zidane non è più considerata fattibile

Il Bayern Monaco è una delle tante squadre alla ricerca di un allenatore per il prossimo anno. Dopo il rifiuto di Rangnick, la dirigenza si è messa al lavoro per valutare altri profili. Tra questi ci sarebbe anche quello di Rudi Garcia.

Bayern Monaco, Rudi Garcia uno tra i candidati alla panchina

Lo scrive “L’Équipe“:

Da giovedì Max Eberl, direttore sportivo, e tutto lo staff hanno ricominciato a cercare un tecnico. L’idea è ancora quella di scegliere qualcuno a breve termine per provare a portare Xabi Alonso nel 2025 o nel 2026? È la priorità, ma le scelte sono limitate e, d’altra parte l’allenatore del Bayer Leverkusen, vorrebbe aspettare che il Real Madrid.

Il nome di Hansi Flick è emerso subito, ma il vincitore della Champions League 2020 con il Bayern, a parametro zero, non arriverà a giocare ad interim. Stessa situazione per l’italiano del Brighton, Roberto De Zerbi, accompagnato, peraltro, da uno staff numeroso. Sono stati fatti altri nomi, come Ernesto Valverde (Bilbao) e addirittura Rudi Garcia. E la pista di Zinédine Zidane in tutto questo? Considerato un’opzione seria qualche settimana fa, da diversi giorni è considerata una pista più difficile.

Nel mentre il Bayern Monaco si gioca il prosieguo della Champions contro il Real Madrid, con Tuchel in panchina, il suddetto Bayern sta diventando “lo zimbello” del calcio tedesco. Perché nessuno, pare, vuole prendersi quella panchina. La scelta numero tre, data praticamente per fatta da tutti, ha detto no: non sarà nemmeno Ralf Rangnick il nuovo allenatore.

“Non solo – scrive la Süddeutsche Zeitung – il grande Bayern non ha avuto l’allenatore dei suoi sogni, Xabi Alonso; non solo decide poi che un ritorno di Julian Nagelsmann, licenziato solo nella primavera del 2023, è un’opzione (dopo di che prolunga la sua posizione di allenatore della nazionale); non solo Rangnick, il terzo candidato, rappresenta uno stile di calcio completamente diverso rispetto ad Alonso”.

