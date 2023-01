Ziliani: «Con la vittoria del Napoli trionfa il calcio. Allegri è come la società, sta colando a picco»

Il giornalista commenta su Twitter la vittoria del Napoli contro la Juve per 5-1

Lunga serie di tweet con cui il giornalista Paolo Ziliani saluta la vittoria del Napoli per 5 a 1 contro la Juve di Massimiliano Allegri

Il #Napoli intontisce di gioco e di gol una penosa #Juventus: la stessa penosa squadra delle 8 vittorie consecutive osannate dai media come le 8 meraviglie del mondo. Invece la milionaria corazzata di Max #Allegri è come la società, sta colando a picco#NapoliJuve#NapoliJuventus — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 13, 2023

La vittoria del #Napoli è naturalmente fondamentale: intanto perchè trionfa il calcio, poi perchè lo scudetto, lontano come data, è ora vicinissimo. Per la #Juventus non cambia niente: saranno i tribunali a stabilirne la classifica, che difficilmente sarà una buona classifica. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 13, 2023

In quanto alla #Juventus, che è bene ricordare ha perso 5 partite su 6 nel girone di Champions uscendo con vergogna, ha continuato anche stasera a proporre quell’anti-calcio che 3 anni fa era costato il licenziamento ad #Allegri. Poi rimesso in tolda. Ancora con l’anti-calcio. — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 13, 2023

Vale ricordare che #Spalletti sta vincendo il titolo, come il #Milan un anno fa, col 4* monte ingaggi della serie A e dopo aver valorizzato accanto a #Osimhen un gioiello assoluto come #kvaratskhelia. Stasera due giganti, #Bremer, #Danilo e #AlexSandro mandati al manicomio — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 13, 2023

E che dire del dramma di #DiMaria? Un talento vero trapiantato in un’accozzaglia di squadra con giocatori buttati in campo alla meno peggio e messi nelle condizioni di dare il peggio di loro stessi. Vedi #Vlahovic, #Chiesa, #Kulusevski, #Cancelo, #Coman: distruzione di valore pic.twitter.com/JjfGOHTIXK — Paolo Ziliani (@ZZiliani) January 13, 2023