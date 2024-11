Serie A, da un mese una “commissione di saggi” al lavoro per la piena indipendenza dalla Figc (Gazzetta)

Cinque giuristi dal profilo altissimo, con esperienza al Tas e con un passato in Corte Costituzionale. Casini ha chiesto un documento entro fine maggio

Tra la Serie A e la Figc la guerra non cessa. Solo una piccola alleanza contro il colpo di coda tentato da Abodi con la sua Authority governativa. Per il resto la Lega continua la sua battaglia per una piena indipendenza dalla Federcalcio sul modello della Premier. Da più di un mese ci lavorano importanti giuristi. Lo scrive la Gazzetta.

Casini fa sul serio sulla piena indipendenza dalla Figc

Scrive il quotidiano sportivo:

“La Lega Serie A porta avanti quello che è il suo vero obiettivo: l’indipendenza dalla Federcalcio che avvicinerebbe la Serie A al cosiddetto modello Premier League. Un concetto ribadito anche nel comunicato fatto dalle venti società a proposito dell’Agenzia governativa, diffuso (non a caso) prima dell’incontro in via Allegri. Da circa un mese una “commissione di saggi” è al lavoro per definire i percorsi per arrivare alla piena indipendenza della Serie A dalla Federazione. Si tratta di cinque giuristi dal profilo altissimo, tra cui esperti di diritto sportivo internazionale (con esperienza al Tas) e del rapporto tra ordinamento sportivo e leggi dello Stato (con un passato in Corte Costituzionale). A loro il presidente Lorenzo Casini ha chiesto di presentare un documento entro fine maggio, ma i tempi potrebbero addirittura essere più stretti“.

Toh, la Serie A contro il governo: non vuole farsi controllare i conti

La Lega si è riunita quest’oggi sulla proposta del governo per un’agenzia per il controllo finanziario delle società calcistiche.

Nel comunicato si legge:

All’esito della riunione con i club, convocata dal Presidente Lorenzo Casini alle 14, le società di Serie A, fermo restando l’impegno già più volte manifestato per migliorare la sostenibilità economico-finanziaria e la trasparenza dei controlli nel calcio italiano, hanno espresso all’unanimità la contrarietà rispetto alla proposta di istituire una agenzia governativa per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche, rivendicando l’autonomia dell’ordinamento sportivo dalla politica.

Inoltre, tutti i club di Serie A hanno nuovamente ribadito la necessità di procedere verso una piena autonomia della Lega Serie A all’interno dell’ordinamento sportivo.

ilnapolista © riproduzione riservata