Il Napoli non ha voglia di cederlo, pensa un rinnovo con clausola alla Osimhen. Intanto Al Khelaifi si informa

Il Psg ha messo gli occhi su Kvaratskhelia, De Laurentiis lo valuta 120-130 milioni (Corsport).

Ecco cosa scrive Fabio Mandarini:

Il Paris Saint-Germain ha inserito Khvicha Kvaratskhelia nella lista dell’era post Mbappé. Piace molto, costa anche di più: il Napoli, è bene chiarirlo subito, è impegnato al tavolo delle trattative per il rinnovo del suo contratto.

il Napoli lo valuta tanto, tantissimo, ben oltre i 100 milioni. Anche di più: 120, 130, più o meno il valore dei grandi calibri della squadra, i gioielli di famiglia, i gemelli (Osi, certo).

Anche il Barcellona segue Kvaratskhelia

Il Psg, evidentemente, se ne intende. E ci pensa, lo osserva, lo segue, studia la strategia: si parlava anche del Barça, lo hanno fatto i media catalani prima della doppia sfida di Champions, tanto per scaldare l’atmosfera, e poi a ruota hanno preso a farlo anche quelli georgiani. Sì: ma la situazione economico-finanziaria del Barcellona obbliga a fare bene e poi benissimo i calcoli, non ammette spese folli, consiglia prudenza sul mercato, e la valutazione del Napoli non è di certo un affare per tutti. Però il Psg, beh, ha le carte in regola per ogni tipo di affaire, di questione pure spinosa sotto il profilo degli investimenti: il problema è che De Laurentiis non ha idea né voglia di cederlo.

Al vaglio l’inserimento di una clausola rescissoria in stile Osimhen.

