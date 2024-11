Segurola: «I giornalisti fingono di essere allenatori, ma sono deboli e sottomessi ai club»

Al Mundo il celebre giornalista: “Il Mourinhismo è stato disastroso, la Spagna ha un problema col doping, tutto il giornalismo è diventato calcio”

Santiago Segurola è uno dei decani del giornalismo sportivo spagnolo, come Alfredo Relaño. Si dice “mezzo in pensione”, ma è ancora uno degli opinionisti più influenti: scrive su La Vanguardia, As e Onda Cero. E ovviamente sul Paìs. E’ uno scrittore di calcio, nel suo senso più largo. “Ultimamente penso molto alla mia carriera e sento di aver fatto molte più cose sbagliate che giuste”, dice in una lunghissima intervista a El Mundo. E’ una bellissima conversazione sullo stato del giornalismo sportivo, tema che in Italia tralasciamo molto più che all’estero.

Santiago Segurola: “Forse per carattere ho avuto pochissima vita sociale, non sono stato molto interessato alla fama, non mi sento a mio agio negli eventi mondani e passo molto più tempo a pensare ai miei errori che ai miei successi. Con quella prospettiva sulla vita finisci per essere un tipo introspettivo e questo, in effetti, può rendermi un po’ strano in questo ambiente”.

“Non credo di aver inventato nulla. Ci sono sempre stati giornalisti che hanno scritto molto bene di sport. Il calcio, ovviamente, è spettacolo, ma è altre centomila cose e sono centomila cose importantissime. I pregiudizi intellettuali nei confronti del calcio non sono mai scomparsi del tutto in Spagna”.

Segurola è cosciente di aver avuto un ruolo nel trasportare il racconto sportivo in un’altra dimensione: “Ho cercato e in molti casi sono riuscito a spiegare questo fenomeno, che è un fenomeno che va oltre lo sport, che ha a che fare con il cambiamento sociale, con il cambiamento economico, con uno sguardo alla Spagna rispetto a se stessa. E in quel momento di cambiamento, quel pregiudizio nei confronti della stampa sportiva comincia a svanire, si scrive meglio, si discutono argomenti più importanti. Nel calcio, con la Quinta del Buitre e Cruyff c’è stato un effetto piuttosto interessante, hanno dato energia alla stampa madrilena e catalana. Intellettuali e scrittori che fino ad allora sembravano estranei al calcio entrano in gioco. La Quinta del Buitre è stata spiegata dai giornalisti, dagli intellettuali, dai poeti, dai cantanti, da tutti, e in Catalogna è successa la stessa cosa con Cruyff. Ero un assoluto sostenitore di ciò che portava, ma nel Paese c’era divisione sul fatto se fosse un genio o un pazzo. Era un uomo assolutamente non ortodosso, completamente agli antipodi del calcio che si giocava in quel periodo, un calcio che ha prodotto il Mondiale più noioso della storia, Italia 90, con le ali, Trapattoni e tutto il resto. All’improvviso arriva Cruijff con gli esterni, con meno difensori, con il possesso palla e questo adesso ci è molto facile da capire, perché ha permeato la Spagna come nessun altro Paese, allora era incomprensibile”.

Segurola ripercorre tutta la sua vita, e il percorso che l’ha portato a diventare un grande del giornalismo. Un mondo che non esiste più. Per arrivare a ragionare su quello attuale. “Tutti tengono a una squadra, non riesco a immaginarlo e non conosco nessun giornalista che non ne sia tifoso perché altrimenti non ti piace il calcio. Non ho pregiudizi verso nessuno, anche se c’è un tipo di calcio che mi piace più di un altro, ci sono giocatori che mi piacciono più di altri e devo ammettere che ho commesso degli errori di giudizio. Ma il fatto di essere tifoso dell’Athletic non ha mai cambiato la mia posizione di giornalista. Certo, nel mio ambito personale soffro e mi diverto”.

Parlando di carriera ed errori: “Non conservo una solo mio articolo. Nemmeno uno. In effetti, non credo di averne mai riletto uno e da qui mi scuso con i correttori perché, anche se cerco di renderli impeccabili, a volte, a causa della fretta, mi possono essere sfuggiti degli errori. Appena finisco un pezzo tiro un sospiro di sollievo perché è finito. Non voglio sapere altro su di lui. Non sono quel giornalista che avrei voluto essere, quello che affronta le grandi sfide e le supera. Penso che con il doping non sono stato abbastanza energico fin dall’inizio. La Spagna ha un problema serio con il doping, si rifiuta di riconoscerlo e lo maschera con posizioni vittimiste e quasi paranoiche. Politicamente e giuridicamente abbiamo agito in modo poco onorevole in questo senso e durante il periodo in cui ero a capo di El País, dal 1999 al 2006, saremmo dovuti intervenire con più forza contro il doping”.

La squadra di cui hai scritto di più è il Real Madrid. “Il periodo di Guardiola e Mourinho è stato molto difficile. Penso che da un lato sia stato molto positivo per il calcio spagnolo, perché ha posto su di esso l’attenzione di tutto il mondo, ma è stato un terribile seme di violenza, di divisione anche politica, sono stati anni tempestosi e tormentati. E in quella guerra Mourinho giocò un ruolo davvero disastroso. Penso che sia un personaggio disastroso e divisivo che ha diviso anche i tifosi del Real Madrid. È stato dannoso per molti grandi giocatori del suo stesso club, soprattutto quelli di casa, e ha avuto un ruolo tremendamente negativo nella squadra spagnola. A causa di Mourinho, la squadra che aveva unito tutta la Spagna attorno al successo dei Mondiali è diventata una squadra fratturata, qualcosa che non è stato ancora completamente risolto. Socialmente e politicamente, i danni del mourinhismo gravano ancora sulla Spagna. Ero critico in quel momento e non credo che questo non mi sia costato attacchi e pressioni, ma di tutto questo ci sono dei responsabili”.

Ovvero Florentino Perez. “Florentino è, secondo me, il miglior investitore che ci possa essere nel settore delle emozioni. Per lui le emozioni del calcio sono come mattoni e travi. Come le autostrade. Fin dal primo momento, ed è una cosa che merita rispetto, ha saputo vedere cose nel calcio che nessuno aveva visto. Ha visto che era un settore assolutamente vergine da sfruttare e ha capito che il calcio è un patrimonio di emozioni che, come fanno le grandi aziende elettriche, se lo approfitti bene, lo trasformi in elettricità e denaro. È il grande banchiere delle emozioni e in questo senso è il principale costruttore dell’idea di calcio del 21° secolo. Penso anche che sia un personaggio che nasconde la sua vera natura, che è quella di un fanatico. Dal 2000 al 2003 abbiamo avuto un bel rapporto e gli ho detto: “Secondo me sei più tifoso di Gaspart e Gil”. Non me lo ha negato. Poi è un personaggio che non tollera le critiche e le critiche fanno comodo e sono importanti, soprattutto nel giornalismo. Ha tratti assolutisti, sa che la stampa è in un momento molto debole e ne approfitta. C’è una parte del giornalismo che sembra funzionare più per Florentino che per il giornalismo”. E’ un personaggio trascendentale nel calcio, ma ha una sfida freudiana con il Bernabéu. Punta a essere più del Bernabéu”.

Segurola. “Oltre a quel personaggio temuto, intelligente dall’apparenza neutra e dal potere totalizzante, c’è un Florentino che è quello dei video famosi. Sono stati registrati illegalmente ed è un peccato che siano usciti, ma purtroppo per lui li abbiamo sentiti. E quello che sentiamo è il vero Florentino, quello che insulta leggende come Raúl o Casillas e parla delle mogli dei giocatori con una misoginia preoccupante, cioè il Florentino che finisce per presentare la Superlega a El Chiringuito. Una cosa che mi diverte molto di Florentino è che non è possibile fare una caricatura e, se lo fai, è un caso straordinario in cui la caricatura è più noiosa del personaggio. Lui lo sa e non cede di un centimetro. Sa nascondersi molto bene”.

Tornando al giornalismo, “penso che l’auto sportiva non sia molto diversa dalle altre. Al contrario, tutto il giornalismo, soprattutto quello politico, è diventato calcio ed è una deriva un po’ triste. Il giornalismo sportivo è caduto nella banalizzazione. Perché? Perché fa clic. Funziona perché è un giornalismo violento a cui si attribuisce capacità critica, ma è totalmente acritico. È settario, è molto deludente e accade perché il giornalismo attuale non ha aziende forti alle spalle. Appartengo a un’epoca in cui i grandi club avevano un rapporto di rispetto con il giornalismo. Ora è la stampa a temere i club. I club sono la fonte delle informazioni, le gestiscono a loro discrezione e ti fanno sapere in ogni momento che hanno il potere e che vali pochissimo, è meglio non disturbarli. E molti giornalisti aderiscono a questo modello perché vi partecipano o perché non hanno altra scelta”.

Segurola. “Io penso di aver scritto dei buoni pezzi, di aver contribuito a dare una patina sensata a tutto questo e di essere riconoscibile come giornalista, ma penso anche che avrei potuto fare di più. Non credo che ci siano troppe persone che amano il modo in cui scrivono. C’è chi scrive bene ma non dice nulla e, ciò che odio di più, chi pensa che scrivere bene sia una festa floreale, un modo per mettersi in mostra. Scrivere bene significa avere concetti chiari e spiegarli alle persone. Senza ulteriori indugi”.

Segurola: “Non è un caso che una partita dura un’ora e mezza, come un film. Una narrazione ben fatta ti sta in un’ora e mezza e ho sempre desiderato vedere che il calcio mantiene in ogni partita un copione segreto che non ha nulla a che fare con il muro basso o alto ma con qualcosa che presiede la partita e che va oltre la tattica. A volte è difficile da trovare, ma ci provo sempre. Quella teatralità delle partite, quella spina nella storia, è ciò che in generale mi ha commosso. Adesso ci sono tanti giornalisti che fingono di essere più allenatori che giornalisti. Non ho il titolo di allenatore né devo sapere quello che sanno loro, ma devo trovare quella cosa che rende il calcio qualcosa di più e raccontarlo alla gente. Questo è quello che ho sempre desiderato fare”.

ilnapolista © riproduzione riservata