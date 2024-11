Il centravanti del Napoli: i big sono fuori portata, restano Lukaku e Retegui (Gazzetta)

Senza Champions, niente David né Gimenez. Forse Dovbyk. L’incognita Lukaku. Retegui verrebbe di corsa

Il centravanti del Napoli: i big sono fuori portata, restano Lukaku e Retegui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Il Napoli lavora da tempo su Jonathan David e Santiago Gimenez, protagonisti di due stagioni straordinarie con Lilla e Feyenoord.

David è la soluzione preferita già dalla scorsa estate. (…) Il suo o valore è rimasto immutato, nonostante un contratto in scadenza nel 2025 che non ha intenzione di rinnovare: servono 50 milioni e in Premier c’è già la fila per accontentare il Lilla. Di fronte a questo scenario, difficile che il canadese scelga Napoli senza Europa.

E lo stesso vale per Gimenez, 23 gol in 30 gare di campionato olandese, più due in Champions e una in Europa League. Il messicano s’è messo in mostra, vale almeno 60 milioni e vuole giocare la Champions: salvo sorprese, il Napoli è fuori dalla corsa.

Gli altri nomi per il futuro centravanti del Napoli

Resta l’ipotesi Lukaku. (…) Romelu in Italia fa la differenza, ma età e ingaggio non sono in linea con i parametri del Napoli. Resta un’ipotesi, vedremo quanto fattibile.

Oggi in prima fila per il Napoli c’è Artem Dovbyk, l’ucraino protagonista della favola Girona: costa intorno ai 30 milioni, ha un ingaggio accessibile e sarebbe felice di vivere l’esperienza italiana. Ma anche qui resta la controindicazione: basterà la prospettiva di diventare il volto del nuovo ciclo azzurro a convincere Dovbyk a rinunciare alla prima Champions da protagonista, dopo averla accarezzata anni fa col Dnipro, in due gare di qualificazione – con un gol – e non averne mai preso parte? L’appeal del Napoli è crollato dopo questo anno nero, inutile negarlo.

Il fascino del Maradona è un richiamo forte, invece, per Mateo Retegui, che in estate si confronterà con l’Europeo e sogna il salto in una big dopo la bella stagione al Genoa. Retegui è un’idea intrigante che potrebbe anche trasformarsi in soluzione, dipenderà dall’evolversi del mercato.

