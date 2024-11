I pareggi sono il nuovo tormentone dell’antimadridismo militante per screditare il Real (Marca)

“E’ un Giorno della marmotta, è ripartito l’inventario biliare. Quest’anno puntano tutto sui pareggi del Real”

Marca è un giornale “madridista”, è risaputo. E in questo lungo avvicinamento alla grande sfida tra Real e Bayern torna sul quello che chiama “l’anti-madridismo militante“. Ora, scrive, il nuovo tormentone per denigrare i successi della squadra di Ancelotti sono i pareggi.

“Il Real Madrid e la Champions League rappresentano il Giorno della Marmotta. La prestazione della squadra blanca nella massima competizione per club serve a pronosticare come si manifesterà instancabile l’antimadridismo. Ricordate le reazioni alla Champions League dei miracoli? Il Real Madrid inferiore in tutti i turni di qualificazione… Non meritava di vincere il titolo… Le altre squadre erano migliori… Hanno giocato bene per due momenti… Se non fosse per Courtois in finale…”.

Per Marca si tratta di un “inventario biliare ancorato a quella frase lapidaria di Gerard Piqué. Nessuno si ricorderà della 14esima. È stato divertente, perché se c’è una Champions League che non verrà mai dimenticata è proprio la 14esima. Quel titolo si è rivelato un’impresa imprevedibile che ha fatto conoscere il Real Madrid ai tifosi più giovani e ha unito intere generazioni di tifosi. L’idea di una squadra invincibile che non si è mai arresa anche nelle situazioni più avverse”.

“Adesso, alle porte della sesta finale di Champions League in 11 anni (e cinque titoli), con in palio la qualificazione contro un’altra squadra storica come il Bayern (sì, il temibile Bayern, non l’Albacete, con tutto il rispetto per il club della Mancia, l’antimadridismo militante è cominciato con il discredito preventivo: benvenuti alla Champions League dei pareggi. Il Giorno della Marmotta”.

