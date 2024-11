Conte ha chiesto a De Laurentiis un triennale da 9/10 milioni, più 150 per il mercato (Giornale)

L’ex condottiero di Juve e Inter rischia di restare al palo. Anche dall’estero solo sondaggi. De Laurentiis ha virato su Pioli

Antonio Conte come Sora Camilla. Tutti lo corteggiano me nessuno veramente lo prendo. Anche De Laurentiis dopo un corteggiamento quasi asfissiante ha mollato il tecnico leccese che ha chiesto troppi soldi per guidare la rifondazione del Napoli. Anche dall’estero solo sondaggi per l’ex ct dell’Italia. Lo scrive il Giornale.

De Laurentiis vira su Pioli, sorpassati anche Gasperini e Italiano

Scrive il Giornale:

Antonio Conte rischia di diventare come la Sora Camilla: quella che tutti la vogliono e nessuno la piglia. Incredibile ma vero. Aurelio De Laurentiis (il suo principale corteggiatore negli ultimi mesi) ha frenato dinanzi alle richieste del tecnico leccese, che per approdare sulla panchina del Napoli vorrebbe un triennale da 9-10 milioni a stagione più un budget di 150 milioni per la campagna acquisti. Tanti, troppi soldi. E così l’ex condottiero di Juve e Inter rischia di restare al palo, visto che la Vecchia Signora e il Milan al momento non hanno preso in considerazione una sua candidatura nonostante gli strilli social di tanti tifosi. Pure dall’estero per il serial winner salentino solo alcuni sondaggi, Intanto ADL ha virato in direzione Stefano Pioli, ormai al passo d’addio col Milan nonostante il contratto in essere fino al 2025 (ingaggio da 4,2 milioni annui). Sul tavolo un biennale da 3 milioni netti all’anno più 1 di bonus. Sorpassati Gasperini (l’Atalanta è pronta a blindarlo fino al 2026 con opzione per il 2027) e Italiano.

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro del Napoli rischia di complicarsi (Gazzetta)

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro del Napoli rischia di complicarsi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Dalla rivoluzione al ridimensionamento, il futuro tecnico del Napoli rischia di complicarsi non poco dopo questa sciagurata stagione post scudetto. L’obiettivo è restare sempre al top, perché Aurelio De Laurentiis è un imprenditore che ama viaggiare in prima classe, sempre tra i migliori.

Sostituire Victor Osimhen senza l’appeal che può regalare la partecipazione alla massima competizione europea non sarà impresa facile. E il tesoretto che avrà a disposizione il Napoli potrebbe non bastare per arrivare ai primi obiettivi della lista.

