Per la Stampa è Gasperini il preferito di De Laurentis. Pioli l’alternativa

Anche la Stampa scrive del prossimo valzer di allenatori in Serie A. Lo fa Gianluca Oddenino secondo cui, per la panchina del Napoli, De Laurentiis preferirebbe Gasperini. Il presidente deve convincere “l’uomo dei miracoli bergamaschi”. Il piano B sarebbe Pioli.

Scrive Oddenino:

La Juventus dirà addio ad Allegri. Al suo posto Giuntoli vuole Thiago Motta. “La mossa dei bianconeri farà scattare l’atteso effetto domino in Serie A, dove più della metà dei club cambierà la propria guida tecnica. Pure l’Atalanta, dove Gasperini regna dall’estate 2016, potrebbe ballare il valzer delle panchine se De Laurentiis dovesse convincere l’uomo dei miracoli bergamaschi a sposare il progetto di rifondare il Napoli. L’alternativa a Gasp è Pioli, in uscita dal Milan che sta puntando forte su Conceiçao (il Porto del nuovo presidente Villas-Boas l’ha scaricato) e come piano-B pensa a Fonseca (ex Roma ora al Lille). Il nome di Conte si è raffreddato in questi giorni, anche perché l’ex ct potrebbe tornare al Chelsea in cerca di rilancio“.

Napoli, salgono le quotazioni di Gasperini per la panchina (SportMediaset)

L’anno del Napoli non è ancora finito, ma è come se lo fosse. Ora non resta che concentrarsi sul futuro e sulla delicata scelta del prossimo allenatore. I nomi sono sempre gli stessi: Pioli, Gasperini, Italiano con Conte sullo sfondo. Starebbero risalendo le quote per Gasperini, il tecnico dell’Atalanta sta facendo un ottimo lavoro e potrebbe essere l’uomo del futuro per il Napoli. Lo scrive “Sportmediaset”:

I nomi concreti in lizza, sempre con il fantasma di Conte ad aleggiare, ma succede anche sulla sponda rossonera di Milano, sono ormai tre: Pioli, Gasperini e Italiano. Al momento sembra che la suggestione Gasp si stia facendo sempre più strada nelle valutazioni di Adl. C’è la volontà, da parte della dirigenza bergamasca, di fargli firmare un nuovo contratto annuale, per non ripartire la prossima stagione con un allenatore in scadenza. Alla domanda specifica, dopo la vittoria di Salerno, Gasp ha risposto, facendo riferimento ai mille impegni delle prossime settimane: «Non so quando avremo il tempo di parlare». Un’affermazione letta da molti come un modo per prorogare una decisione che non lo entusiasma. C’è il Napoli sullo sfondo e, nel caso di finale di stagione trionfale, potrebbe lasciare Bergamo dopo averla portata davvero nella storia del calcio.

