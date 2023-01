Kolo Muani nel mirino del Manchester United ma l’Eintracht vuole cento milioni (Guardian)

Più facile che l’affare si chiuda in estate. L’Eintracht non vuole cederlo adesso per la Champions (dove incontrerà il Napoli)

Kolo Muani è un obiettivo per il Manchester United nel mercato invernale, rivela il Guardian. L’attaccante francese si è messo in grande risalto con l’Eintracht Francoforte prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Champions. L’exploit del classe ’98 si è visto anche negli scampoli di partite che avuto nel Mondiale in Qatar, riuscendo a segnare nella semifinale contro il Marocco il suo unico gol del torneo.

Il Manchester United starebbe cercando un attaccante dopo la partenza di Cristiano Ronaldo e il preferito è proprio Kolo Muani. I problemi per arrivare al francese al momento sono due: la resistenza dell’Eintrancht e la concorrenza del Bayern Monaco. I bavaresi starebbero seguendo la punta per affiancarlo a Chupo-Moting attualmente unica punta centrale in rosa. L’Eintracht non vuole privarsene in vista della Champions. Per ora i tedeschi avrebbero aperto a una possibilità solo per una cifra vicina ai 100 milioni euro, ritenuta troppo alta per i Red Devil. La cifra potrebbe calare la prossima estate quando il Francoforte avrà la possibilità di sostituire al meglio il francese, anche se non è esclusa la permanenza nel caso si riqualificasse alle coppe europee.

Kolo Muani è la stella dell’Eintracht dove finora ha segnato 8 gol e fornito 11 assist in 23 presenze totali.