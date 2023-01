L’Eintracht rischia di perdere Kolo Muani a gennaio, lo vogliono Bayern e Manchester United

L’attaccante dei prossimi avversari del Napoli in Champions. L’Equipe: sarà dura per i tedeschi riuscire a trattenerlo

Se il Francoforte è riuscito a raggiungere gli ottavi di Champions, è merito anche di Kolo Muani l’attaccante francese che con la sua nazionale ai Mondiali ha mostrato il suo talento.

Nonostante il gol mancato in finale contro l’Argentina allo scadere (parata miracolosa del Dibu Martinez), Kolo Muani ha suscitato l’interesse di diverse squadre in Europa come il Manchester United che ha preparato un’offerta di 60 milioni di euro per averlo già a gennaio.

Secondo quanto rivela l’Equipe, l’attaccante francese non vorrebbe lasciare il club dove è arrivato da svincolato del Nantes e con cui ha un contratto fino a giungo 2027.

Anche se sotto porta ha ancora molto da imparare, Kolo Muani è il miglio assistman della Bundes. Per lui però solo 5 reti.

Altre squadre di livello hanno messo gli occhi su di lui:

“Molto prima di esplodere davanti al mondiale in Qatar, Kolo Muani aveva dunque attirato l’attenzione dei big della Germania con le sue prestazioni casalinghe. Il Bayern Monaco, contro il quale ha segnato alla prima giornata nonostante una dura sconfitta (1-6), lo ha seguito molto prima che lasciasse il segno ai Mondiali. A differenza del Manchester, i vertici bavaresi non hanno preparato un’offerta ma hanno manifestato il proprio interesse all’entourage del giocatore.”

Il Bayern è ancora alla ricerca di un vero numero 9 che rimpiazzi Lewandowski, approdato alla corte di Xavi al Barca.

Per il Francoforte, prossimo avversario del Napoli in Champions, diventa sempre più difficile trattenere Kolo Muani, considerato anche lo stipendio che percepisce adesso (150.000 euro lordi mensili) e che altre squadre non farebbero fatica ad adeguare alle recenti prestazioni dell’attaccante.

L’Equipe infatti conclude:

“Tenerlo per i prossimi sei mesi per proseguire l’avventura in Champions League (il Francoforte affronta il Napoli nel turno successivo) e qualificarsi alla prossima edizione (il club è quarto in Bundesliga), sembra un’impresa possibile . Ma mantenere l’ex Nantes e neo-internazionale (5 presenze, 1 gol) un’altra stagione viste le dimensioni dei suoi cortigiani sarà molto più complicato.”