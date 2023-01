Il Bayern potrebbe aver mentito sull’infortunio di Neuer: sospetta rottura di tibia e perone (la Bild)

Il club non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Intanto il 14 febbraio c’è il Psg e il Bayern ha disperatamente bisogno di un portiere

In un articolo di oggi la Bild analizza la situazione attorno all’infortunio di Neuer. Secondo il popolare giornale tedesco il portiere del Bayern Monaco potrebbe aver rimediato una rottura della tibia e del perone. I tempi di recupero potrebbero prorogarsi notevolmente e il Bayern deve trovare ancora un sostituto di Neuer.

Sulla questione la Bild ha chiesto lumi al club che però ha riferito di non voler comunicare nulla in merito all’infortunio di Neuer. Il candidato preferito dalla dirigenza bavarese per sostituire il portiere tedesco è il giocatore del Gladbach Yann Sommer.

La stampa tedesca da giorni scrive che il Bayern sta cercando a tutti i costi un nuovo portiere. Il Bayern Monaco è in apprensione visto che giocherà il 14 febbraio l’andata degli ottavi di finale contro il Psg di Messi, Neymar e Mbappé. La sfida contro i parigini necessita di un portiere di livello e Ulreich, secondo del Bayern, non trasmette le sicurezze necessarie per rappresentare il colosso tedesco in una sfida di tale portata.

Altro nome osservato è quello di Keylor Navas. Il portiere del Psg non gioca più ed è finito in fondo alle gerarchie di Galtier con l’arrivo di Donnarumma. Il Bayern Monaco potrebbe tentare l’assalto nei prossimi giorni. Tra le alternative ci sono: Bono del Siviglia, Livakovic della Dinamo Zagabria e il ‘Dibu‘ Martinez dell’Aston Villa.