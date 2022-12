Il portiere ha annunciato su Instagram di essersi già operato. Non potrà tornare a giocare prima della fine del campionato

Bayern Monaco, Neuer si frattura una gamba sciando: stagione finita La sfortuna continua a perseguitare Manuel Neuer. Dopo l’eliminazione della Germania dal Mondiale in Qatar, il portiere del Bayern Monaco ha avuto un incidente sugli sci, mentre era in vacanza. Sciando si è fratturato una gamba. Per lui la stagione calcistica è finita. Lo stesso Neuer lo ha annunciato su Instagram, aggiungendo che è stato già sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura. Tra pochi giorni, Neuer sarebbe rientrato al Bayern per la ripresa degli allenamenti. Ora dovrà fermarsi per un bel po’.

Questo il messaggio pubblicato dal portiere.

“Ciao ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio. Cercando di schiarirmi le idee con lo sci, mi sono rotto la parte bassa della coscia. L’operazione è andata molto bene, ieri. Grazie al team medico! Però mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Statemi bene! Il vostro Manuel”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Neuer (@manuelneuer)

Neuer è stato al centro dei riflettori, in Qatar, per la questione relativa alla fascia arcobaleno, proibita dalla Fifa ai calciatori. La Germania ha protestato contro la mancanza di libertà di espressione facendosi ritrarre al completo, in campo, con la mano a coprirsi la bocca. La Nazionale è stata molto criticata per non aver portato fino alle estreme conseguenze la protesta in difesa dei diritti civili in Qatar. E allo stesso tempo, le è stato imputato di aver pensato più alla politica che al campo. Una doppia sconfitta, per la squadra di Flick, che infatti è stata eliminata dal Mondiale.