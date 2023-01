Gnonto come Di Canio, gol al volo in Fa Cup (Video)

Sempre più beniamino dei tifosi del Leeds. L’altra sera doppietta la Cardiff in FA Cup: il primo al volo di sinistro, come fece Di Canio

Gnonto sta letteralmente facendo impazzire i tifosi del Leeds e dopo il gol rifilato al Cardiff fioccano i paragoni con una vecchia gloria del calcio italiano ed estero.

L’attaccante italiano, classe 2003, ha aperto le marcature ieri sera nella partita di Fa Cup contro il Cardiff, partita finita poi 5-2 per il Leeds.

Dopo solo un minuto di gioco, Wilfried riceve un cross dalla trequarti di Rodrigo e senza pensarci su due volte, la spara di sinistro al volo alle spalle del portiere avversario. Un capolavoro che a molto tifosi ha ricordato il gol di Di Canio con il West Ham nel 2000 contro il Wimbledon.

Il giovane di Mancini si è poi concesso anche una doppietta sul finire del primo tempo, chiudendo la pratica prima della fine dei 90′. Nel seconda frazione, il Leeds poi dilaga con Bamford.

Tempo fa un giornalista del Leeds United, Joe Donnohue, ha scritto su twitter:

“Un’altra partita in cui esci da Elland Road impressionato da Willy Gnonto. Ha appena 19 anni, ma è così diretto, non ha paura e conquista falli in zone pericolose del campo. Jack Harrison dovrà sudare per recuperare quella maglia da titolare”.

Era entrato nel cuore dei tifosi già da parecchio tempo e le dimostrazioni di affetto verso il talento azzurrino non sono mancate, come il coro a dir poco particolare dedicatogli:

Su Repubblica in un articolo dedicato a Wilfred Gnonto si parlava del coro che i tifosi del Leeds hanno inventato per lui, un coro in cui viene citato il suo pene.

“Andiamo subito al punto. Il coro in questione recita: «Willy drinks Moretti, eats spaghetti, his co*k is fu**ing massive!». Che vuole dire: Wilfried Gnonto beve la birra Moretti, mangia gli spaghetti e – volgarità escluse – le proporzioni del suo pene sono enormi. Una canzone subito virale quella della curva dei tifosi del Leeds, la nuova squadra del giovane talento della nazionale italiana con presidente l’altro connazionale Andrea Radrizzani. Un coro considerato spesso goliardico, visto che a Elland Road Gnonto è uno degli idoli della squadra e dei fan”.