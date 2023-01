Al Nassr, «mi sono allenato con Ronaldo e ho avuto la conferma che Messi è più forte»

Al Mundo Deportivo il camerunense Aboubakar il calciatore che sarà sacrificato per far posto al portoghese e ora si toglie i sassolini dalle scarpe

Ingaggiare Ronaldo porta sempre delle conseguenze, lo sa la Juve, lo ha confermato il Manchester e se ne sta accorgendo anche l’Arabia Saudita. Che sia sul campo o fuori, Cristiano fa sempre parlare di sé, anche se nell’ultimo periodo sono molto rari i casi in cui di Ronaldo si dicono cose positive.

Infatti, secondo il Mundo Deportivo Vincent Aboubakar non ci sta a lasciare il suo posto e attacca il 5 volte vincitore del Pallone d’Oro. I due giocano nell’Al-Nassr, ma il nazionale camerunense potrebbe in realtà lasciare il club per far spazio proprio al portoghese.

«Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo, ma dopo essermi allenato con Ronaldo, ho capito che avevo ragione», Una frase lapidaria rilasciata a “Ntv Sport” che rivela tutta l’insodisfazione di Aboubakar nei confronti di Ronaldo.

Per il camerunense si delinea la pista turca, il Fenerbache potrebbe essere interessato a ingaggiare l’attaccante 30enne.

Già qualche giorno fa, sempre il Mundo Deportivo, scriveva dei problemi dell’Al-Nassr riguardo gli ingaggi nella propria rosa di giocatori stranieri:

“Al-Nassr ha sotto contratto il numero massimo consentito di otto giocatori stranieri e Ronaldo è nono nella rosa del club. Pertanto, il portoghese potrebbe giocare solo se Al-Nassr vende uno di loro. Secondo vari media sauditi, il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov è colui che dovrebbe lasciare il posto al cinque volte Pallone d’Oro.”

Prima Masharipov, adesso il sacrificabile è Aboubakar che però non ha nessuna intenzione di subire in silenzio.