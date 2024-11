Bari, il ds Polito aggredito con calci e pugni in autogrill (Tmw)

È successo in autogrill di ritorno dalla trasferta di Cittadella. Polito è stato aggredito da quattro tifosi biancorossi

A Bari aumenta la tensione. Venerdì si deciderà il futuro della squadra che è ad un passo dalla Serie C. Dopo la partita di ieri contro il Cittadella il direttore sportivo Polito è stato aggredito con calci e pugni da quattro tifosi biancorossi. Lo riporta “Tuttomercatoweb“. L’aggressione sarebbe avvenuta in autogrill presso i dintorni di Occhiobello, di ritorno dalla trasferta di Cittadella.

Il Bari conquista un punto prezioso col Cittadella, si decide tutto all’ultima giornata. È finita 1-1 la partita contro il Cittadella. La squadra pugliese muove la classifica. È ancora 17esima in classifica pari merito con l’Ascoli che nel finale ha pareggiato 2-2 a Palermo. Se dovesse finire così, l’Ascoli andrebbe in C e il Bari ai play-out con la Ternana. Il prossimo turno si giocherà venerdì 10 maggio e il Bari ospiterà in casa il Brescia che è già ai play-off anche se con una vittoria potrebbe conquistare il settimo o il sesto posto.

Venerdì ci sarà la serata dedicata alla Serie B. Tutto ancora può succedere. Anche che la squadra dei De Laurentiis riesca a salvarsi. Ovviamente potrebbe anche retrocedere.La Sampdoria di Pirlo è ai play-off.

Il sindaco di Bari: «Stagione disastrosa. La dirigenza deve metterci la faccia»

Il Bari sembra destinato alla Serie C. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha pubblicato su Instagram un lungo appello ai calciatori e alla dirigenza affinché la stagione finisca con un moto d’orgoglio. Decaro infatti scrive che per i tifosi sarebbe un duro contraccolpo emotivo passare in un anno dalla quasi promozione in Serie A alla retrocessione in Serie C. Per questo chiede ai calciatori un ultimo sforzo e alla dirigenza di chiarire il futuro del club e ammettere le proprie responsabilità.

