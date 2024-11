Il rugby è socialista: incassi divisi in parti uguali, chi vince la Champions non guadagna niente (Telegraph)

“Un modello che si sono scelti i club, esiste solo nel rugby. Va contro l’idea stessa del progresso e del profitto”

Il rugby non è il calcio. Anzi, non è nessun altro sport. Perché il rugby è una sorta di repubblica indipendente socialista. Un modello economico sui generis: chi vince non prende più soldi degli altri. L’attuale struttura dei premi per competere nella Champions League di rugby – scrive il Telegraph – è nettamente diversa da quella degli altri sport. A titolo di confronto, i vincitori delle partite del secondo turno della FA Cup del calcio inglese vincono 67.000 sterline e si dividono i soldi, con il 45% che va a ciascuna squadra e il 10% che va alla Federcalcio per essere ridistribuito in maniera piramidale. Per quanto riguarda le semifinali e la finale, i premi per la vincita sono rispettivamente di 1 milione e 2 milioni di sterline, mentre i perdenti ricevono rispettivamente 500.000 e 1 milione di sterline. Quando si parla di Champions League poi, sei in una stratosfera diversa. I vincitori prendono circa 20 milioni di euro, i secondi 15 milioni di euro e i semifinalisti 12,5 milioni di euro. Diverse fonti, tra cui l’European Professional Club Rugby, hanno confermato che la Coppa dei Campioni di quest’anno non prevede premi in denaro, con i club che generano e condividono le entrate da cose tipo i biglietti venduti. Ciò sarà probabilmente una sorpresa per la maggior parte degli appassionati di rugby, e in effetti degli appassionati di sport, che ritengono che il progresso in una competizione di coppa debba, invariabilmente, significare un successo finanziario”.

Sono i club che “hanno votato per questa struttura, non è stata imposta dall’alto, quindi è colpa di un organo di governo. Esistono modi opposti di considerare la questione. Tuttavia, le anomalie che questa struttura finanziaria produce potrebbero indurre le parti coinvolte a rivisitare l’argomento e a considerare se sta funzionando come desiderato, nel modo previsto”.

“Nei turni che precedono le semifinali e la finale, i club concorrenti si dividono gli incassi. Ciò significa che le spese di entrambi i club vengono coperte e, nel caso della squadra di casa, potrebbero generare un profitto. Quando si tratta delle ultime due fasi della Coppa dei Campioni, le ricevute di ingresso vengono trattenute dall’Epcr e il ricavato netto viene distribuito tra tutte le squadre che gareggiano nella competizione quell’anno. È previsto il rimborso delle spese delle squadre che competono nelle semifinali e nelle finali, ma non vi è alcuna garanzia che saranno completamente compensate e diverse fonti hanno detto che tali spese potrebbero raggiungere le 50.000 sterline, a seconda di dove dovranno essere sostenute”.

“È quasi un modello socialista mettere insieme il reddito e ridistribuirlo nel modo in cui ciò avviene. Almeno così ogni club ottiene qualcosa, anche quelli che gareggiano solo nelle prime fasi del torneo. D’altro canto, ciò va contro l’ordine naturale delle competizioni di coppa, che quasi sempre premiano il progresso e la vittoria. Non sembra giusto che le ultime quattro squadre e le vincitrici debbano affrontare una possibile perdita finanziaria per i loro sforzi”.

