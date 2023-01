Ronaldo rompe con Mendes dopo il trasferimento in Arabia

Cristiano Ronaldo e il suo storico agente Jorge Mendes si sono separati dopo l’approdo all’Al Nassr. A riportare la notizia è il quotidiano Público, che spiega come la rottura tra l’agente e CR7 – già intuibile dalla famosa intervista rilasciata qualche mese fa al giornalista inglese Piers Morgan – sia stata resa definitiva con il trasferimento del giocatore in Arabia.

Nel caso del passaggio all’Al-Nassr, infatti, Ronaldo è stato aiutato da Ricardo Regufe, che ha svolto un ruolo chiave nel mediare tra il club arabo e il giocatore, tanto da intascare – secondo il giornale portoghese – una commissione di 30 milioni di euro. I due si sarebbero conosciuti nel 2003, quando Regufe, nel ruolo di marketing manager della Nike, fece firmare al portoghese un accordo da oltre 16 milioni di euro l’anno. Da allora è nata una grande amicizia e Regufe è diventato il suo uomo di fiducia.

Questa scelta segna una svolta epocale per il giocatore. Mendes ha accompagnato Ronaldo per tutta la carriera fin dal suo primo trasferimento dallo Sporting Lisbona al Manchester United. Adesso, con l’arrivo in Arabia Saudita per Ronaldo inizierà una nuova fase della carriera senza il suo procuratore.

Cristiano Ronaldo è arrivato all’Al Nassr a parametro zero il 30 dicembre dopo esser stato cacciato dal Manchester United in seguito all’intervista rilasciata a Piers Morgan poco prima dell’inizio del Mondiale dove Ronaldo, per altro, non è riuscito ad incidere.