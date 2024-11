L’idea Lukaku piaceva al Napoli già un anno fa (Repubblica)

“L’offerta era già stata considerata assai interessante un anno fa dall’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, prima del suo passaggio alla Juventus”

Tra le proposte per Osimhen è arrivata quella del Chelsea, che sarebbe pronto ad offrire per l’attaccante nigeriano circa 80 milioni più Lukaku e un giovane. Un’operazione che il Napoli potrebbe gradire, Lukaku era già nel mirino di Giuntoli quando ancora non doveva andare alla Juve.

Lukaku è sempre piaciuto al Napoli

Lo scrive l’edizione napoletana della “Repubblica“:

“Ci sarà il tesoro da 130 milioni in arrivo per la cessione di Victor Osimhen da investire nella campagna acquisti estiva e l’offerta fatta del Chelsea di inserire come parziale contropartita per il bomber nigeriano Romero Lukaku era già stata considerata assai interessante

un anno fa dall’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, prima del suo passaggio alla Juventus. Chissà che l’affare non si concluda ora, visto che sta tornando di attualità”.

Il Napoli è alla ricerca di un centravanti che possa prendere il posto di Osimhen. In queste ore si è fatto il nome di Lukaku, inserito in un’ipotetica trattativa del Chelsea per Osimhen. Francesco Modugno, inviato Sky, fa un altro nome: Dovbyk del Girona.

«Il Napoli cerca un centravanti con quelle caratteristiche (ndr di Lukaku), lì ci sarebbe l’affidabilità della storia di Lukaku, sebbene anche lui abbia un ingaggio e delle richieste importanti per questa società attenta al bilancio. Il Napoli però cerca un centravanti di quel tipo. Il Napoli sta scegliendo il suo centravanti: Lukaku sì, ma ti faccio anche il nome di Dovbyk, che è un ucraino alto 1.89, centravanti del Girona. 20 gol per lui in Liga, ieri ha segnato contro il Barcellona. Il Napoli lo sta monitorando con attenzione, ha grande disponibilità economica, ma può scontare il non giocare la Champions».

