Torino, insulti ai tifosi dal bus della squadra: «Ciao ciao pezzi di me**da» (La Stampa)

Gli insulti si sentono da un video pubblicato dal secondo portiere Gemello. La società approfondirà l’accaduto

A Torino la commemorazione di Superga è stata macchiata da un video girato all’intero del pullman della squadra. Il giocatore Gemello ha girato un video all’interno del pullman nel momento della partenza dal piazzale della Basilica. Il suo intento era quello di filmare l’entusiasmo dei tifosi, ma in sottofondo si sentono le voci dei suoi compagni di squadra che insultavano i loro fan.

Lo racconta “La Stampa“:

«Non sono stato io». Il giorno dopo la commemorazione di Superga e il grande abbraccio della gente, sembra già finito quel clima di unione respirato in ricordo del Grande Torino. Perché c’è un nuovo video, dopo il famoso scontro tra Juric e Vagnati di due estati fa, che sta agitando lo spogliatoio di Juric e il mondo del Torino. Tanto che qualcuno è già stato costretto alle smentite. Protagonista, involontario, un altro tesserato granata (Gemello) e un altro telefonino. Quello del secondo portiere ha ripreso da dentro il pullman il momento della partenza dal piazzale della Basilica. Ma l’intento di filmare l’entusiasmo dei tifosi per avere un altro ricordo del suo probabilmente ultimo 4 maggio si è trasformato in una spy camera micidiale che ha captato anche alcune voci senza freni all’interno del pullman. Scatenando un nuovo caso.

Torino, insulti ai tifosi. La società approfondirà l’accaduto

Sono bastati pochi secondi di filmato per capire il tenore della conversazione: si sentono le parole di due, tre tesserati. Mentre in sottofondo si percepisce appena “ciao ciao pezzi di m…”, uno si rivolge all’altro dicendogli “questi sono gli stessi che ieri ti hanno fischiato”, quasi a non capire il senso di una giornata speciale e unica. E se il contesto in quel momento era chiaramente da piano bar dopo una giornata di emozioni, le parole captate non sono piaciute a nessuno. A cominciare dalla società che ha riconosciuto la gravità del fatto. E

ha già fatto sapere alla squadra che approfondirà l’accaduto.

Il video ha fatto il giro del web, tra gli indiziati principali ci sono Pellegri e Lovato che si sono difesi su Instagram.

