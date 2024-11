Roy Keane torna all’attacco su Haaland: «È un moccioso viziato»

«Ieri abbiamo visto Haaland non troppo contento della sostituzione, si è comportato da moccioso, ma siccome lui segna dei goal, la cosa viene quasi dimenticata»

Neanche l’aver segnato quattro gol ha reso Haaland esente dalle critiche di Roy Keane, che di recente lo aveva già attaccato definendo il suo livello da “giocatore di quarta divisione”.

Questa volta l’attaccante del City è “incriminato” per aver preso male la sostituzione nella partita contro il Wolverhampton.

Nelle dichiarazioni riportate dal “Telegraph“, Roy Keane, ex giocatore dello United e oggi opinionista sportivo, ha commentato così la reazione di Haaland: «Ieri abbiamo visto Haaland non troppo contento della sostituzione, si è comportato come un moccioso viziato».

«Ma siccome loro vincono la partita e lui segna dei goal, la cosa viene quasi dimenticata», ha continuato Keane.

Di recente Guardiola ha difeso Haaland dalle critiche

Guardiola ha preso le difese di Haaland in queste dichiarazioni riportate dal “Telegraph“. Recentemente l’attaccante del Manchester City è stato preso di mira per le sue prestazioni opache, soprattutto dopo il pareggio contro il Real Madrid.

Guardiola non ha dubbi sulle qualità del suo attaccante. Quando gli è stato chiesto se è soddisfatto delle prestazioni del suo giocatore ha detto questo:«Molto. Moltissimo. Ci aiuta a creare più spazi nelle aree e il suo contributo è stato eccezionale dal giorno in cui è arrivato la scorsa stagione».

Sulle critiche che ha ricevuto.

«Fanno quello che vogliono. Questo non è un problema. Loro hanno un’opinione, io ho la mia e non importa se è giusta o sbagliata. Se do un’opinione sembra che voglia criticare gli esperti ma non lo faccio. Possiamo essere d’accordo o in disaccordo».

