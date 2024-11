Il West Ham se ne frega delle petizioni dei tifosi e prende il “reietto” Lopetegui

Dovrebbero fare un altro hashtag, di rimbalzo: #noanopetegui. Ovvero: ce ne freghiamo delle petizioni social dei tifosi, noi Julen Lopetegui lo prendiamo, mica come il Milan. E così che è uno degli allenatori più richiesti sul mercato (nelle liste anche di Bayern Monaco e Manchester United) e incredibilmente rifiutato dal Milan ad accordo raggiunto, causa rivolta popolare, tornerà effettivamente al West Ham. Nonostante una protesta simile dei suoi tifosi. Lo confermano Marca e Fabrizio Romano.

🚨⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.

Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.

Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2024