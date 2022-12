L’aria condizionata in Qatar è un problema anche per l’Olanda

Van Gaal: «Non voglio affrontare il discorso, ma l’influenza sta circolando ed è sicuramente una preoccupazione»

L’aria condizionata troppo forte continua ad essere un problema in Qatar. Anche l’Olanda sta riscontrando problemi di salute nel suo organico, come ha dichiarato anche il commissario tecnico Louis van Gaal ai microfoni di NOS:

«Non voglio affrontare il discorso, ma l’influenza sta circolando ed è sicuramente una preoccupazione. Non si tratta di 15 calciatori chiaramente quindi andiamo avanti», ha detto il c.t. ieri, alla vigilia dell’ottavo di finale di oggi contro gli Stati Uniti.

Van Gaal non è l’unico ad aver toccato la questione dell’aria condizionata troppo forte negli stadi in Qatar. A sollevarla per primo è stato l’attaccante del Brasile Antony qualche giorno fa dove anche lui ha ammesso che l’aria condizionata negli stadi lo aveva fatto ammalare.

«Mi sto riprendendo bene e sto tornando al 100%. Era più una malattia, alla gola. Era l’aria condizionata. Non solo io, ma anche altri giocatori avevano tosse e mal di gola. Sono contento di essere utile alla squadra. Ogni volta che c’è bisogno di Antony, sono disponibile.»

Poco prima delle dichiarazioni, Antony aveva saltato due sedute di allenamento con il Brasile proprio per colpa degli impianti in Qatar. Si legge che anche altre Nazionali stanno subendo questo problema mentre il Comitato Supremo del Qatar e la Fifa ancora devono dare una risposta in merito.