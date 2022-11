Antony: «L’aria condizionata negli stadi mi ha fatto ammalare»

«Non solo io, ma anche altri giocatori avevano tosse e mal di gola». Ha saltato due sessioni di allenamento

L’ala del Manchester United Antony ha affermato che l’aria condizionata all’interno degli stadi della Coppa del Mondo del Qatar ha fatto ammalare lui e altri membri della squadra brasiliana.

Diversi stadi in Qatar sono stati costruiti con sistemi di aria condizionata per affrontare il caldo torrido durante il torneo.

Il funzionamento dell’aria condizionata negli stadi funziona tramite una serie di ugelli attorno al bordo del campo che emettono aria fredda da diverse angolazioni.L’aria viene diffusa a diverse velocità per coprire la maggior parte possibile dell’area di gioco. In tribuna, più bocchette sotto i sedili raffreddano l’aria per gli spettatori.

Il 22enne Antony, che ha saltato due sessioni di allenamento del Brasile durante la Coppa del Mondo, ha affermato che l’aria condizionata negli stadi ha avuto un impatto sulla sua salute e su quella di altri membri della squadra di Tite.

L’aria condizionata negli stadi

Antony ha parlato dei suoi problemi fisici che gli hanno impedito di prendere parte all’allenamento odierno:

«Mi sto riprendendo bene e sto tornando al 100%. Era più una malattia, alla gola. Era l’aria condizionata. Non solo io, ma anche altri giocatori avevano tosse e mal di gola. Sono contento di essere utile alla squadra. Ogni volta che c’è bisogno di Antony, sono disponibile.»

Spiega The Atlethic che i problemi dell’aria condizionata si accentuano quando c’è una scarsa ventilazione all’interno di un edificio e se ci sono sostanze inquinanti.

Il Brasile affronterà il Camerun nell’ultima partita del Gruppo G questo venerdì.

Si apprende da The Athletic che è stato contattato il Comitato Supremo del Qatar per un commento al riguardo.