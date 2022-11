Al Khelaifi conferma: «Apriamo il Psg a quote di minoranza». Offerta americana

Al Khelaifi a TalkSports. «La gente crede che abbiamo sempre soldi da spendere, non è vero». Per Le Parisien non è l’inizio della smobilitazione

Al Khelaifi conferma che il Psg è aperto all’ingresso di quote di minoranza. E ovviamente è pronto un fondo americano. La quota americana si aggirerebbe tra il 10% e il 15%. I qatarini hanno acquistato il Psg nel 2011, un anno dopo la scelta del Qatar come sede dei Mondiali 2022.

“Abbiamo messo settanta milioni nel club. Oggi vale più di 4 miliardi”, ha confermato il presidente parigino Nasser Al-Khelaifi in un’intervista a talkSpor.

Scrive Le Parisien che

Secondo Forbes, il Psg è valutato intorno ai 3 miliardi di euro. Il 10% varrebbe quindi 300 milioni di euro. Non conosciamo l’identità del fondo americano in questione, ma Nasser Al-Khelaifi conferma che esiste. “La gente parla sempre del Psg, pensando che abbiamo solo soldi da spendere. Non è vero. Come ho detto, abbiamo diverse offerte di buyout. È un buon affare, un affare fantastico. Un’offerta pubblica di acquisto da 4 miliardi? Oltre 4 miliardi, ovviamente. Ma non venderemo il club. Ma perché non una piccola percentuale del club. In realtà stiamo pensando a diverse offerte».

Le Parisien si domanda:

L’acquisizione di una piccola parte del club sarebbe un segno di futuro disimpegno da parte del Qatar Sports Investments, una volta passati i Mondiali in Qatar? Sembra che non sia questa la tendenza. La partecipazione del 21,67% nel club portoghese Braga qualche settimana fa indica il contrario. Ma l’arrivo di un nuovo azionista consentirebbe di ammortizzare le perdite significative registrate nelle ultime tre stagioni: 125 milioni di euro nel 2019-2020, 224,28 milioni di euro nel 2020-2021 e circa 370 milioni di euro nel 2021-2022.

💰 “People think we just have money and spent money, that’s not true.”

👏 “From where we bought the club I think we should be proud.”

PSG president Nasser Al-Khelaifi defends how the club is financially run. pic.twitter.com/v6zWUbBqdB

— talkSPORT (@talkSPORT) November 21, 2022