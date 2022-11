L’Equipe: un fondo di investimento americano è pronto ad acquistare il 15% del Psg

Dall’entourage di Qatar Sports Investments confermano l’interesse, anche se è troppo presto per dire se la trattativa avrà successo

Secondo L’Equipe, da qualche settimana un fondo di investimento americano si è fatto avanti per acquistare il 15% del Psg. Si tratterebbe di un investimento da circa 300 milioni di euro.

“Sarebbe una piccola rivoluzione. Un fondo di investimento americano è pronto ad acquistare una percentuale del capitale del Paris-Saint-Germain, tra il 10 e il 15% secondo le nostre informazioni. Dal 2011 e dalla sua acquisizione del club da Colony Capital, Qatar Sports Investments (QSI) ha preso il controllo del club campione di Francia 2022 in due fasi, il 70% il 30 giugno 2011 e il restante 30% pochi mesi dopo”.

Secondo Forbes, scrive il quotidiano francese, il Psg è valutato quasi 3 miliardi di euro. Un socio che vorrebbe quindi prendere il 10% dovrebbe sborsare quasi 300 milioni di euro. L’Equipe scrive che fonti interne al club francese confermano l’interesse del fondo, anche se non è ancora possibile dire se la trattativa andrà in porto oppure no. Non si tratterebbe comunque di un segnale di abbandono del Psg da parte del Qatar. Questo sempre stando a quanto riferisce il club al quotidiano francese che dà la notizia.

“Dall’entourage di QSI confermano questo interesse, anche se oggi è troppo presto per dire se la trattativa avrà successo. Il nome del fondo interessato non è stato comunicato. Una possibile presa di posizione non mancherebbe di sollevare la sua parte di domande. L’arrivo di un partner di capitale sarebbe il primo segnale di un futuro disimpegno del Qatar dal PSG? Non è questa la tendenza secondo fonti vicine all’azionista”.