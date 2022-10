Atp Napoli, dopo lo stop per umidità di ieri, si teme per le prossime partite serali

Sul CorMez. Da domani, intanto, si giocherà anche al D’Avalos oltre che all’Arena. Così si spalmeranno gli incontri durante la giornata

L’Atp Napoli è iniziato malissimo e prosegue altrettanto male. Ieri l’unica partita serale della giornata nell’Arena alla Rotonda Diaz, quello tra Luca Nardi e Corentin Moutet è stata sospesa sul punteggio di 2-2 nel primo set, per umidità del campo. Il campo è diventato presto troppo scivoloso: il francese ha segnalato più volte il problema al giudice di sedia e al supervisor fino alla decisione di chiudere il match. Ovvie le polemiche susseguenti: gli spettatori già “provati” da tre giorni di tira-e-molla sulla regolarità del programma di gioco, avevano acquistato il biglietto per il “serale”, trovando in programma una sola partita, finita persino sospesa dopo appena quattro game.

Come se non bastasse, su Twitter il tennista colombiano Barrientos ha pubblicato un thread che fa a pezzi l’organizzazione, denuncia la totale mancanza di rispetto nei confronti dei tennisti e chiede all’Atp Tour di intervenire duramente nei confronti degli organizzatori. Barrientos ha pubblicato video con cui ha documentato di essere stato “sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie: gli effetti personali del giocatore, compreso un computer portatile, sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura.

I problemi potrebbero non finire qui, da quello che scrive il Corriere del Mezzogiorno. Dopo lo stop per umidità della partita serale di ieri, si teme per i prossimi incontri in notturna. Intanto da domani si dovrebbe giocare anche al D’Avalos, dato che è arrivato un altro campo. In questo modo saranno spalmati gli incontri durante la giornata.

“Ora c’è preoccupazione per le prossime sessioni serali. Il programma è intenso dopo tre giorni di sospensione per problemi dovuti all’impraticabilità dei campi rovinati dalla pioggia. Da domani, intanto, si dovrebbe giocare anche al D’Avalos, dotato di una capienza di 1000 spettatori, che vanno ad aggiungersi ai 4.000 dell’Arena. Ieri, infatti, è arrivato da Firenze l’altro campo e subito si sono messi al lavoro gli operai della ditta per allestire il nuovo manto. In questo modo saranno spalmati gli incontri durante la giornata”.