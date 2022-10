Il tennista Barrientos: «A Napoli ho trovato le mie valigie aperte nella hall, non funziona niente»

Nicolas Barrientos ha giocato in doppio a Pozzuoli col messicano Miguel Angel Reyes-Varela. Su Twitter, ha pubblicato video con cui ha documentato di essere stato“sfrattato” dalla camera d’albergo in cui alloggiava con la moglie: gli effetti personali del giocatore, compreso un computer portatile, sono stati ritrovati dallo stesso nell’atrio della struttura. La notizia è stata riportata da livetennis.it

Come può succedere in un ATP 250? Non mi era mai capitato nemmeno a livello Challenger, mentre al mio compagno di doppio una cosa simile era già accaduta in un Challenger organizzato dalla stessa azienda che si occupa di questo ATP 250.