The Athletic: Koulibaly al Chelsea, accordo vicino, trattativa in corso

In Inghilterra non hanno dubbi. L’affare è prossimo alla chiusura. Si tratta di un contratto pluriennale con un’offerta di 40 milioni

In Inghilterra danno vicinissimo l’accordo tra Koulibaly e il Chelsea. The Athletic scrive di una trattativa ancora in corso ma prossima alla chiusura. Si parla di un lungo contratto e di un’offerta di 40 milioni.

“Il Chelsea è in trattativa per firmare con il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Sono in corso discussioni su un possibile accordo per un contratto a lungo termine per una proposta di €40 milioni di euro. I negoziati sono in corso, ma un accordo tra il club e il capitano del Senegal è molto vicino”.

Il Chelsea sta cercando di rafforzare la propria difesa dopo le partenze di Antonio Rudiger e Andreas Christensen, rispettivamente per il Real Madrid e il Barcellona.

“Si ritiene che la squadra di Thomas Tuchel sia interessata a Presnel Kimpembe, Nathan Ake e Jules Kounde mentre cercano più rinforzi al centro della difesa. L’Athletic ha riferito a maggio che il Chelsea è rimasto interessato a Kounde, dopo essere arrivato vicino alla firma del 23enne la scorsa estate”.