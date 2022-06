Il Napoli sull’inchiesta della Procura: «Siamo sereni, sono state rispettate tutte le regole»

Sul CorSport la versione informale del club. I legali non si aspettano conseguenze: ci sono già le sentenze della giustizia sportiva a favore

Ieri la notizia dell’iscrizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dei suoi familiari e di Chiavelli nel registro degli indagati della Procura di Napoli. L’ipotesi di reato è quella di falso in bilancio riferita all’operazione di mercato che ha riguardato l’acquisizione di Victor Osimhen dal Lille. La Guardi di Finanza ha perquisito le sedi societarie e acquisito la documentazione relativa all’affare. Il Napoli, intanto, fa sapere in via informale di essere tranquillo e di non temere alcuna conseguenza. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“Il Napoli, difeso dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri (presente nel corso della perquisizione), non ha rilasciato commenti o dichiarazioni ufficiali, però in forma indiretta ha fatto sapere di essere sereno in merito alle accuse sia perché segue sempre le regole, sia perché due sentenze della giustizia sportiva hanno sancito che il fatto non sussiste. Il club, insomma, si aspetta l’archiviazione. I legali, dopo le sentenze, non si aspettano conseguenze anche dal punto di vista sportivo”.