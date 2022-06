Falso in bilancio, De Laurentiis indagato per l’affare Osimhen

Inchiesta della Procura di Napoli. Sono indagati anche altri quattro membri del CdA. Perquisizioni della Guardia di Finanza a Castel Volturno, Roma e in Francia

La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’acquisto da parte del Napoli di Victor Osimhen dal Lille. L’ipotesi è quella di falso in bilancio. Secondo quanto scrivono i quotidiani napoletani, risultano indagati il presidente del club, Aurelio de Laurentiis, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni a Castel Volturno, a Roma e in Francia sul contratto del nigeriano, già nei mesi scorsi finito nel mirino della giustizia sportiva per il caso plusvalenze: in quel caso la vicenda è finita in un nulla di fatto.

Le indagini sono condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco. Il Napoli è assistito dall’avvocato Gino Fabio Fulgeri.

Sportface scrive che con De Laurentiis sono stati iscritti nel registro degli indagati anche la moglie Jacqueline Baudit, il figlio Edo e la figlia Valentina.