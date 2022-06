Finale Champions, non tutti i video sono stati cancellati: la società ferroviaria ha conservato i suoi 

Sul Daily Mail. La Sncf ha bloccato la cancellazione automatica in virtù dell’accaduto. Contengono immagini evidenti delle violenze

Non tutti i filmati girati la sera della finale di Champions allo Stade de France delle videocamere di sorveglianza a circuito chiuso sono stati cancellati. Secondo quanto scrive il Daily Mail, sono ancora disponibili le immagini della società ferroviaria francese, la Sncf.

“In una svolta che potrebbe rivelare gli errori della polizia locale, Il Mail è in grado di rivelare che il principale operatore ferroviario francese, SNCF, ha conservato tutte le riprese video dal giorno dell’evento. Un portavoce della società, la cui sede è adiacente alla stazione RER Stade de France Saint-Denis, ha dichiarato: “I filmati CCTV vengono normalmente cancellati automaticamente dopo tre giorni. Nel caso degli eventi allo Stade de France, la cancellazione automatica del filmato è stata bloccata e il filmato è stato mantenuto, come consentito dalla legge per un periodo di 30 giorni”.

La questione video è fondamentale. Su di essi avrebbe dovuto basarsi la Uefa per il rapporto indipendente assegnato a Tiago Brandao Rodrigues. La presenza di video non cancellati, dunque, diventa importantissima per accertare le responsabilità di quanto accaduto quella sera.

“Una fonte giudiziaria nel sobborgo parigino di Bobigny, dove i pubblici ministeri stanno indagando sul caos, ha confermato che il filmato SNCF “è stato requisito”. La fonte ha detto al Mail on Sunday: “Il filmato è stato sequestrato venerdì ed è vitale. Le telecamere SNCF circondano lo Stade de France e i suoi accessi. Non solo lo Stade è al centro della rete ferroviaria, ma è accanto alla sede centrale della SNCF. Il filmato contiene indubbiamente più immagini di violenza perpetrate da tutte le parti coinvolte nell’indagine, compresa la polizia. La chiave è capire se questa violenza era legittima”.

Il Primo Ministro francese, Elisabeth Borne, ha dichiarato che potrebbero essere recuperate anche altre immagini appartenenti ad altre aziende, tra cui la rete di trasporti di Parigi RATP.

“Stiamo cercando di vedere se possiamo recuperare il filmato”.