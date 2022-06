Stade de France, Bfm Tv: «hanno cancellato i filmati violenti delle telecamere a circuito chiuso»

L’emittente francese accusa le autorità di aver distrutto immagini che avrebbero potuto essere cruciali nel provare quanto accaduto allo stadio

Il Daily Mail riferisce che, secondo l’emittente francese BFM Tv, durante l’udienza in Senato in cui ieri è stato ascoltato il capo della polizia francese, Didier Lallement, è emerso che le autorità francesi non sono riuscite ad ottenere le registrazioni video della serata, in quanto non sono state “rivendicate dai tribunali entro il periodo legale di sette giorni”.

Non solo, la stessa emittente denuncia che i filmati delle telecamere a circuito chiuso – che potrebbero essere cruciali per dimostrare se la polizia avesse o meno il diritto di usare gas lacrimogeni – sono stati persi.

“I filmati delle telecamere a circuito chiuso dello Stade de France che mostrano video ‘estremamente violenti’ sono stati rimossi”.

Il direttore delle relazioni istituzionali della Federcalcio francese, Erwan Le Prévost, ha dichiarato alla televisione:

“Le immagini sono disponibili per sette giorni, poi vengono distrutte automaticamente. Avremmo dovuto avere una requisizione per fornirli alle diverse popolazioni, le immagini sono estremamente violente”. Stade de France: les images de vidéosurveillance de la RATP ont également été automatiquement effacées pic.twitter.com/icIFnPn3R1 — BFMTV (@BFMTV) June 10, 2022