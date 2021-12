Lewandowski: «No al Mondiale ogni due anni, dobbiamo riposarci per performare al meglio»

Mondiale ogni due anni? No, direi di no. Non sono un fan di questa proposta. Abbiamo tante partite ogni anno, abbiamo un sacco di settimane durissime nella preparazione delle competizioni che giochiamo coi club e con le nazionali. E visto che l’obiettivo è mettere in mostra qualcosa di speciale, c’è bisogno di riposo. Non solo in estate. Giocare un Mondiale ogni due anni significherebbe accorciare il tempo della carriera di un calciatore: per il nostro fisico è impossibile tenere delle performance così alte per così tanto tempo. Dobbiamo riposarci per performare al meglio.