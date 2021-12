France Football sta pensando di dare a Lewandowski il Pallone d’Oro 2020 (come ha chiesto Messi)

L’aveva proposto proprio Messi. L’ha confermato il “capo” del premio Pascal Ferré: “Dovremmo pensarci, io ho votato per lui anche quest’anno”

Messi non ha solo vinto (immeritatamente quasi per chiunque) il Pallone d’Oro 2021. E’ anche silenziosamente diventato direttore di France Football: comanda lui. E visto che aveva pubblicamente ritirato il premio cazziando il giornale francese per non aver assegnato il Pallone d’Oro 2020 a Lewandowski (“Dovevi vincerlo tu, spero che ti risarciscano”), quello ora ci stanno pensando: perché non glielo diamo sto premio, non assegnato? Glielo diamo retroattivo.

L’ha detto in un’intervista a Watson il caporedattore di France Football e responsabile del premio Pascal Ferré: “Il Pallone d’Oro si basa su un sistema democratico. Ci sono 170 membri della giuria e hanno deciso di votare per Messi”, ha detto, giustificandosi. Il suo voto – ha aggiunto – è andato all’attaccante polacco del Bayer Monaco: “Ho scelto Lewandowski, ma credo che anche Messi meriti il ​​Pallone d’Oro“.

“Quello che ha detto Messi è stato carino e intelligente. Penso che non dobbiamo prendere decisioni troppo in fretta. Possiamo pensarci, dovremmo pensarci. Non possiamo essere sicuri che Lewandowski avrebbe vinto il Pallone d’Oro l’anno scorso. Non possiamo saperlo perché non c’erano voti. Ma, a dirla tutta, aveva buone possibilità”.

