Dalla Grecia: Manolas va all’Olympiacos, già svolte le visite mediche

L’indiscrezione di Sport24. Sarebbe il perfezionamento dell’accordo con l’Olympiacos il motivo del viaggio di Manolas in Grecia

Dopo una lunga militanza nei club italiani Kostas Manolas avrebbe perfezionato in questi minuti il ritorno in Grecia, all’Olympiacos. Lo riporta il portale greco Sport24.gr, che ha confermato l’indiscrezione del Corriere dello Sport di stamattina sul viaggio di Kostas in Grecia: dietro ai motivi «personali» riferiti dal Napoli ci sarebbe infatti la volontà del centrale greco di seguire in prima persona la trattativa e chiudere anche nei dettagli l’accordo con l’Olympiacos.

Manolas, stando a quanto riporta Sport24, avrebbe già superato le visite mediche di rito. Questo farebbe pensare ad un nullaosta del Napoli e quindi ad un accordo tra De Laurentiis e l’Olympiacos. Il centrale degli azzurri dovrebbe firmare un contratto triennale con il club greco che – secondo quanto riporta Calciomercato.it – gli permetterà di guadagnare 1.5 milioni di stipendio a stagione. Manolas sarebbe infatti disposto a rinunciare a più della metà dello stipendio attualmente percepito al Napoli pur di tornare in patria. A nulla sarebbero serviti i tentativi di Giuntoli e Raiola di fargli cambiare idea.